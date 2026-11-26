La reina Letizia ha cambiado este jueves el protocolo por el deporte durante una audiencia en el Palacio de la Zarzuela. La monarca ha practicado la boccia junto a los integrantes de la selección española, entre los que se encontraba Juan Manuel Montilla, conocido artísticamente como 'El Langui', cantante, actor y director de cine que también ha destacado en esta disciplina paralímpica, en la que ha conseguido una medalla de plata mundial.

El encuentro ha servido para dar visibilidad a uno de los deportes más representativos del movimiento paralímpico, dirigido especialmente a personas con grandes necesidades de apoyo físico. España cuenta con una consolidada trayectoria internacional en esta modalidad, que combina precisión, estrategia y concentración.

¿Qué es la boccia?

La boccia es una disciplina paralímpica con ciertas similitudes con la petanca. Se disputa sobre una pista rectangular y el objetivo consiste en lanzar unas bolas de colores para situarlas lo más cerca posible de una pelota blanca, denominada bola diana, mientras se intenta alejar las del adversario.

El deporte cuenta con diferentes categorías y modalidades de lanzamiento adaptadas a las capacidades físicas de sus participantes, lo que permite competir a deportistas con distintos grados de discapacidad.

La audiencia en la Zarzuela ha permitido acercar esta disciplina a un público más amplio, con la participación de 'El Langui', uno de los integrantes más conocidos de la selección española de boccia, que ha compartido pista con la reina Letizia durante el encuentro. Su objetivo: representar a España en boccia en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.