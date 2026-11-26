Durante 80 días la expedición que lidera Ramón Larramendi recorrerá la Antártida en un vehículo polar único en el mundo, el Trineo de Viento, cuya longitud es de 15 metros. Cuando terminen habrán cubierto una distancia de 3.400 kilómetros, en los que desarrollarán 16 proyectos científicos, a bordo de un medio de transporte 100% ecológico al ser movido por el viento gracias al arrastre de un grupo de cometas, la mayor de 150 metros cuadrados y la más pequeña de 10, que se irán intercambiando en función de las necesidades. "Es el medio de transporte más grande que jamás ha cruzado la Antártida movido por energía eólica", nos cuenta orgulloso su diseñador.

"Es el medio de transporte más grande que cruza la Antártida movido por energía eólica"

La temperatura que van a soportar durante la Expedición Antártida 2026-2027 rondará los 50 grados bajo cero, a lo que hay que añadir las habituales tormentas de nieve en este continente, una adversidad que les obligó a estar parados durante una semana antes de poder iniciar la aventura.

[[h2:Temperaturas de -50 °C durante 80 días]]

En el Trineo de Viento viajan cuatro tripulantes en el habitáculo más caliente de todos, como nos explica Ramón Larramendi: "al ser más pequeño que el resto se calienta antes y se pierde menos calor". La energía la obtienen gracias a un grupo de paneles solares que generan los 400 vatios necesarios para su día a día y para llevar a cabo los experimentos científicos.

Velocidad media 15 kilómetros por hora

Junto al habitáculo que les sirve de "vivienda" el resto del trineo está compuesto por los módulos de carga, el de investigación, la locomotora, y por delante de esta, la cabina de pilotaje donde, entre dos, se encargan de la conducción. En total, entre el propio peso del trineo y la carga, el peso del convoy es de 2.300 kilos, lo que hace que resulte casi increíble que sea capaz de moverse a 15 kilómetros por hora, de velocidad media, solo con el impulso de una cometa.