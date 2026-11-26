Sarah Almagro sigue marcando las diferencias en una temporada en la que ya ha conseguido 6 medallas de oro en competiciones de primer nivel. En esta ocasión se ha proclamado campeona del mundo de surf adaptado en Palm Desert California, con una actuación en la que fue de menos a más. "Estoy agotada porque es muy duro, pero es un sueño otra vez conquistar el campeonato del mundo", asegura Sarah.

Perdió manos y pies por una meningitis

Con 18 años una meningitis le cambió la vida, ya que a día de hoy tiene que estar totalmente tumbada sobre la tabla y competir en la categoría en la que se necesita más asistencia. "Perdí las manos y los pies a raíz de una meningitis, entonces surfeo sin prótesis, totalmente tumbada en la tabla", explica la marbellí.

Competir en una piscina

Este campeonato ha tenido como factor diferencial, que el escenario era una piscina de olas, donde se regulaban las mismas. Sarah ha dominado durante la prueba pero piensa que el surfing de competición tiene más encanto sobre el mar: "En el mar entran en juego muchas más variables, para mi gusto se pierde un poco la esencia de lo que es el surfing de competición".

Por otra parte, Almagro admite que tiene su parte positiva, ya que todas las surfistas tienen olas de condiciones muy similares, lo que hace que equilibre la balanza.

Rozando la perfección

En las olas decisivas la andaluza mostró su mejor versión, sin dejarse llevar por la presión logró un 9,70 en una final muy exigente. Aún así, Almagro ha conseguido algo que se ve muy pocas veces en el surf: un 10 del jurado, con el que está muy feliz a pesar de ser en la fase previa. "He llegado a conseguir mi primer 10, es algo extraordinario", afirma Sarah.

Con este tercer título mundial de su carrera y su sexto oro de la temporada, Almagro sigue consólidandose en la cima del surf adaptado.