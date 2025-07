La razón detrás de la nueva celebración de Novak Djokovic en Wimbledon: "Es algo entre mis hijos y yo"

Novak Djokovic sigue en la búsqueda de su 25º grand slam y ya está en tercera ronda de Wimbledon tras superar a Dan Evans en tres sets (6-3, 6-2 y 6-1). El serbio, ganador en siete ocasiones en el All England Club, ha ofrecido una gran versión sus dos primeros partido en el 'major' londinense y ahora se cruzará con su compatriota Miomir Kecmanović en busca de los octavos de final.

"Si juego como hoy, siento que tengo una muy buena oportunidad contra cualquiera, realmente, en la Centre Court de Wimbledon, un lugar donde tal vez me siento más cómodo en cualquier cancha. La Rod Laver Arena y la Centre Court de Wimbledon son las dos canchas donde me ha ido tan bien a lo largo de mi carrera. Me sentí genial físicamente, mentalmente agudo. En cuanto al juego, estoy jugando tan bien como puedo, realmente, sobre hierba. Así que, espero poder mantener el nivel", señaló Djokovic.

Novak Djokovic sorprendió a los espectadores de la central de Wimbledon con una peculiar celebración tras su victoria ante Evans, dejando atrás el toque de violín con el que solía celebrar sus últimas victorias. El tenista de Belgrado fue preguntado por esa celebración en la rueda de prensa posterior y reconoció que era algo "entre mis hijos y yo".

"Como les comenté a los periodistas serbios, es algo entre mis hijos y yo. Tenemos una canción que se llama 'Pump It Up'. No sé cuántos de ustedes la conocen. Es una canción bastante antigua. Tiene buen ritmo. Así que sí, estamos entusiasmados. Nos encanta ponernos felices. Nos entusiasmamos después de cada victoria. No sé el nombre del artista", explicó Djokovic.

Djokovic y lo que tiene pensado hacer tras retirarse

El tenista serbio también dejó una divertida confesión sobre lo que se plantea hacer cuando se retire del tenis

"¿Cuándo me retire? Tomar una margarita en la playa con Federer y Nadal y reflexionar sobre nuestra rivalidad"

Kecmanovic y Djokovic se han medido en tres ocasiones, siempre con victoria para el siete veces campeón, que ya le venció aquí en 2022. Nole logró ante Evans su victoria número 99 en Wimbledon, un récord en la centenaria historia del grand slam británico.

"Estos números quieren decir que llevo muchos años jugando. Son grandes estadísticas, más números que años tienen en su vida Alcaraz y Sinner", bromeó el serbio sobre ese dato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com