Rafa Nadal: "Para mi salud mental es importante sentirme competitivo"

El tenista español Rafa Nadal valoró su nivel competitivo en los "torneos importantes" a pesar de haber sufrido "muchos problemas físicos" en la última temporada y media, algo "importante" para la "salud mental" de un jugador que aspira a seguir agrandando su leyenda y que afronta esta semana Indian Wells.

El actual número dos del mundo regresa al desierto californiano parta disputar el primer Masters 1.000 de la temporada, el cual se perdió el año pasado por lesión. Nadal volverá a las pistas después de caer la pasada semana ante el australiano Nick Kyrgios en la segunda ronda del torneo de Acapulco (México).

"Me hubiera encantado ganar Australia y Acapulco, pero estas cosas pasan. No puedo estar triste después de todo lo que había pasado los últimos cuatro o cinco meses", explicó el de Manacor ante los medios. Nadal debutará en Indian Wells, donde es tres veces campeón, ante el estadounidense Jared Donaldson o el japonés Tatsuma Ito.

El campeón de 17 'grandes' reconoció que necesita sentirse competitivo en cada torneo. "He tenido muchos problemas físicos el último año y medio pero lo he manejado bien para seguir competitivo y luchando por los torneos importantes. Esta es una parte importante de la temporada para mí, así que es importante también para mi salud mental sentirme competitivo cuando estoy listo para jugar", dijo.

Al balear no le gusta hablar de Indian Wells como el 'quinto grande'. "Este torneo tiene la importancia suficiente para ser llamado por su nombre. Me encanta no estar en una gran ciudad y la calma que hay aquí en el desierto. Me encantan las vistas y la organización es de las mejores", confesó.