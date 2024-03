Rafa Nadal puso a Las Vegas en pie: así fue su passing shot 'marca de la casa' ante Alcaraz

La calidad nunca se pierde, eso suele decirse de los grandísimos deportistas de la historia, aquellos que incluso con un pie fuera de la competición son capaces de sacar golpes mágicos en cualquier momento. Eso mismo hizo Rafa Nadal este domingo ante Carlos Alcaraz en la exhibición del 'Netflix Slam' que se terminó llevando el joven murciano por 6-3, 4-6 y 12-14.

El balear, ganador de 22 Grand Slams y con 38 primaveras en sus piernas, volvió a deleitar con su tenis a los 12.000 espectadores que abarrotaron el Michelob Arena de Las Vegas.

Un destello en cada set y un golpe estratosférico en el supertiebreak con bola de partido en contra. Era el punto que pedía la exhibición y el que necesitaba la grada para venirse completamente abajo.

Un passing marca de la casa

Carlitos mandaba en el marcador y estaba a punto de saborear una victoria especial ante su ídolo... Pero sacaba Rafa, falla el primero, mete el segundo, resto de derecha profundo de Carlos al revés de Nadal, el balear se la saca como puede dejando una bola idónea para que la ataque el murciano, que así lo hace sacando a pasear una potente derecha a la esquina a la que llega Rafa en carrera para conectar su golpe mas característico: un passing shot potente, preciso y en paralelo con el drive que dejó clavado y sonriente a un Carlitos que miraba atrás tras ser superado en la red sabiendo que la bola entraba sí o sí. La había visto muchas veces por la tele y esta vez le tocaba 'sufrirlo' a él.

Rafa reaccionó como siempre, a lo grande, al igual que la grada, alucinada con un golpe que en directo alucina incluso más. No fue la única pasada del balear a su compatriota en la red...

Alcaraz también dejó su sello personal

No obstante, el número 2 del mundo, además del partido, también se llevó varios de los mejores puntos de la exhibición: 'bombas' de derecha, dejadas con su sello personal y un revés paralelo para poner la guinda a un gran intercambio. El de El Palmar terminó imponiéndose en el desempate final por 14-12.

Alcaraz, rendido ante Nadal

"Jugar con Rafa es siempre muy especial para mí. De Rafa he aprendido su espíritu de lucha, él nunca se rinde, corre a por cada bola y pega golpes increíbles. Tuve unos pocos puntos de partido y él hizo puntos increíbles, nunca se rinde. He tratado de seguir haciendo mi juego, de buscar soluciones cuando las cosas no van bien", sentenció tras el partido.

