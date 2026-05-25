Roland Garros, día 2: Jódar arrolla en su debut y Wawrinka se despide entre lágrimas

Tres victorias y tres derrotas para la Armada en la segunda jornada de Roland Garros 2026, un día que quedará para el recuerdo por el último partido que jugó Stan Wawrinka en el grand slam parisino, 21 participaciones y un título (2015) después, el genial tenista suizo se despidió de París ante Jesper de Jong (6-3, 3-6, 6-3 y 6-4).

Rafa Jódar fue madrugador y se estrenó en Roland Garros destrozando (6-1, 6-0, 6-4) al estadounidense Aleksandar Kovacevic en una hora y 34 minutos. Un visto y no visto para que el tenista de Leganés dejara una impresionante tarjeta de presentación en la pista 12 de las instalaciones del grand slam parisino. En su primera aparición en el major por excelencia en tierra batida, el jugador madrileño solo se dejó cinco juegos, ofreciendo unas sensaciones inmejorables.

El tenista de 19 años, que en segunda ronda se enfrentará al australiano James Duckworth, apabulló en los dos primeros sets, cediendo un solo juego de los 13 primeros. 27 golpes ganadores y 20 erros no forzados fueron algunas de las estadísticas que dejó Rafa Jódar en su estreno en Roland Garros.

La última vez que un tenista debutó en Roland Garros cediendo sólo cinco juegos fue el serbio Novak Djokovic, que lo hizo en 2005 ante el estadounidense Robby Ginepri.

Rafa Jódar arrancó como una moto, aprovechando su primera bola de rotura y colocando ya un óptimo 3-0, una ventaja que no dejó pasar. Kovacevic ganó el cuarto juego y a partir de ahí desapareció de la pista porque no volvió a celebrar ninguno más hasta el tercero del tercer parcial, ya con 'break' abajo. Pudo recuperarlo con 4-3, pero Jódar salvó la situación y cerró ya sin problemas su primera victoria en París.

Pablo Carreño elimina al checo Jiri Lehecka (6-3, 7-6, 6-3)

Pablo Carreño fue otra de las notas positivas para el tenis español en la segunda jornada de Roland Garros. El asturiano superó en tres sets (6-3, 7-6(3), 6-3) al checo Jiri Lehecka, cabeza de seria número 12, in conceder ni una sola opción de rotura.

El mejor resultado de Pablo Carreño en Roland Garros son los cuartos de final que alcanzó en 2017 y 2020. Ahora, el tenista asturiano se medirá al australiano Thanasi Kokkinakis, verdugo de Terence Atmane (6-7(5), 6-2, 4-6, 6-3 y 7-5).

Roberto Bautista y Jaume Munar se despiden en su estreno en Roland Garros 2026

En su última temporada en las pistas, el español Roberto Bautista, de 38 años, se despidió en la primera ronda de Roland Garros, torneo en el que en 2016 y 2017 alcanzó los octavos de final. En su decimotercera participación en el Grand Slam de tierra batida, el levantino firmó su tercera derrota consecutiva en primera ronda, ante el estadounidense Brandon Nakashima, 35 del 'ranking', por 6-2, 7-5 y 6-2.

Una despedida amarga de un tenista que alcanzó su techo en cuartos de final en el Abierto de Australia de 2019. Pero sus resultados en los últimos años, marcados por las lesiones, han estado muy por debajo de los que firmaba en sus mejores años y hace unos meses anunció su retirada al término de este curso.

Por su parte, Jaume Munar cayó ante el polaco Hubert Hurkacz (3-6, 3-6, 6-2 y 3-6) en un duelo que se extendió durante tres horas y tres minutos. El tenista mallorquín cedió los dos primeros sets y realizó un alago de reacción anotándose la tercer manga.

Pero Hurkacz supo frenar la rebelión de Munar y cerró el partido en el cuarto set para avanzar a la segunda ronda y citarse con Frances Tiafoe.

Kaitlin Quevedo supera a Leolia Jeanjean

La española Kaitlin Quevedo, procedente de la fase previa, 126 del mundo, firmó en Roland Garros su primera victoria en un Grand Slam, al superar en dos juegos de desempate a la francesa Leolia Jeanjean, 122, invitada por los organizadores, (7-6(5 y 7-6(2)).

Nacida en Florida, de padre canario y madre estadounidense, se convierte en la segunda española en segunda ronda, junto con Marina Bassols, como ella procedente de la previa y que también ganó su primer partido en un grande.

Cristina Bucsa mantuvo su mala racha sobre tierra batida y la española mejor clasificada del ránking, 33 del mundo, cayó en primera ronda de Roland Garros ante la suiza Susan Bandecchi, 215 del mundo, procedente de la fase previa, que la doblegó por 6-4, 2-6 y 6-4.

Es la cuarta vez que la tenista de Torrelavega (Cantabria) abandona la tierra batida de París en las primeras de cambio, mientras que solo ha ganado un partido en ese torneo. Su derrota se suma a las sufridas la víspera por Sara Sorribes y Oksana Selekhmeteva, que se estrenaba bajo bandera española tres días después de haber obtenido la nacionalidad.

Wawrinka se despide de Roland Garros

Stan Wawrinka, campeón de Roland Garros en 2015, jugó este lunes su último partido en el grand slam parisino, un torneo que ha jugado en 21 ediciones. Su derrota ante Jesper de Jong, rescatado de la fase previa, (6-3, 3-6, 6-3 y 6-4) pone el punto y final para el suizo en la tierra batida de París.

Veintiuna ediciones en sus espaldas, un título (2025), una segunda final en 2017, una semifinal en 2016, dos cuartos (2013 y 2019) y tres octavos (2010, 2011 y 2012), son las actuaciones más destacadas de Wawrinka en Roland Garros.

A sus 41 años, Wawrinka ha decidido poner fin a una carrera en la que figuran tres de los cuatro Grand Slam, porque además de aquel Roland Garros de 2015 ganó el Abierto de Australia de 2014 y el de Estados Unidos de 2016.

Tres años mágicos en los que la final de París de 2017 marcó el último momento álgido de su carrera, en la que atesoró 16 títulos y llegó a ser número 3 del mundo en un periodo marcado por el dominio incontestable de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Federer.

Esos tres jugadores fueron algunos de los que enviaron mensajes de felicitación a Wawrinka, proyectados en la pantalla de la pista Simonne Mathieu, donde recibió un trofeo conmemorativo de manos de la directora del torneo, Amelie Mauresmo.

"Es duro decir adiós desde aquí. Ha sido algo excepcional para mi poder jugar en esta pista y me hubiera gustado seguir muchos más años. Pero aquí se acaba la historia", admitió Wawrinka al borde de las lágrimas.