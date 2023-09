Qué significa el polémico gesto de Djokovic tras ganar a Ben Shelton en el US Open

Novak Djokovic alcanzó este viernes su décima final del US Open después de vencer por 6-3, 6-2 y 7-6(4) al joven estadounidense Ben Shelton. Sobre la cancha del Estadio Arthur Ashe, tras dos horas y 42 minutos de partido, el tenista balcánico consiguió su billete para la cita definitiva por el título.

En caso de obtenerlo el próximo domingo, ante el ruso Daniil Medvedev, sumaría el cuarto entorchado de US Open a su dilatadísimo y brillante palmarés. Será para él la décima final en las instalaciones de Flushing Meadows, persiguiendo la que sería su cuarta corona neoyorquina y la número 24 en total, igualando a la mismísima Margaret Court.

¿Qué significa el gesto del teléfono?

Para colarse en la final, Djokovic tuvo primero que lidiar con el nuevo prodigio de Estados Unidos.

"Me encanta la celebración de Ben. Pensé que era muy original y la copié. Le robé su celebración"

Tras el partido, el serbio imitó la celebración que hace Shelton cuando gana: realizó el gesto del teléfono con la mano derecha, algo que hace el estadounidense tras cada de sus victorias. "Me encanta la celebración de Ben. Pensé que era muy original y la copié. Le robé su celebración", valoró el balcánico en rueda de prensa al ser cuestionado por su gesto, que pronto se hizo viral.

La respuesta de Shelton fue brillante: "No lo vi hasta después del partido. No me gusta cuando estoy en las redes sociales y veo que la gente me dice cómo puedo celebrar o no. Creo que, si ganas el partido, mereces hacer lo que quieras. Cuando era niño, siempre aprendí que la imitación es la forma más sincera de adulación, así que eso es todo lo que tengo que decir sobre eso".

Shelton festeja sus triunfos realizando el gesto del teléfono porque le conecta con sus amigos, tal y como él mismo se ha encargado de explicar: "Es como si les llamara", asegura. Asimismo, la celebración es un guiño a Grant Halloway, tres veces campeón mundial de 110 metros vallas al que conoció en Florida, donde vive.