El 'suma y sigue' de incidencias tras el accidente de Adamuz: un fallecido, derrumbes y trenes parados

Desde el trágico accidente de Adamuz, la red ferroviaria española encadena incidencias casi a diario. De momento, quienes viajen a Andalucía en tren tienen que hacer una parte del trayecto en autobús. En los cercanías catalanes sigue habiendo problemas, a raíz del desprendimiento de tierras en el que murió un maquinista. También se han producido incidencias en las líneas de alta velocidad de Valencia y Galicia. Además de roturas en las vías de Madrid-Barcelona y Madrid-Córdoba. Es un suma y sigue.

Martes: Otro accidente de tren con un fallecido en Rodalies

Solo un día después del accidente ferroviario, ADIF ordenó reducir la velocidad en un tramo de la línea de Alta Velocidad Madrid–Barcelona por problemas detectados en la vía. Se trataba de una medida preventiva que los maquinistas llevaban meses reclamando y que se adoptó justo después de la tragedia. "Nos están matando poco a poco", decía entonces Semaf. En agosto de 2025 el sindicato de Maquinistas Ferroviarios envió una carta alertando a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) transmitiendo su "preocupación" por "el estado general de las líneas".

Ese mismo día, otra tragedia volvía a golpear al sector. Un maquinista de Rodalies fallecía tras el derrumbe de un muro y hubo también varios pasajeros heridos. Un suceso que obligó a paralizar todos los servicios en las líneas de cercanías de Cataluña. La jornada terminó convirtiéndose en un caos, con trenes cancelados y miles de pasajeros afectados.

Miércoles: limitaciones de velocidad en AVE Madrid-Valencia

El miércoles, las limitaciones por motivos de seguridad se extendieron a otra de las principales líneas de Alta Velocidad, la que conecta Madrid y Valencia. Las restricciones confirmaban que los problemas no se limitaban a un solo corredor ferroviario.

Jueves: Tres incidencias y otro accidente en Cartagena

Las incidencias continuaron acumulándose el jueves. ADIF volvió a reducir la velocidad en la línea Ourense-Madrid, mientras que en Cartagena se producía un accidente con una grúa que afectó a la circulación. Además, un tren quedó detenido en Asturias tras un desprendimiento de tierras que obligó a interrumpir el servicio de forma preventiva.

Viernes: otro desprendimiento en Cataluña y reducción velocidad AVE Madrid-Valladolid

El viernes, un nuevo derrumbe volvió a afectar a Rodalies, agravando aún más la situación en Cataluña. Además, se impusieron nuevas restricciones en el AVE Madrid-Valladolid, en el tramo de Segovia, donde los trenes pasaron a circular a solo 60 kilómetros por hora.

Nueva semana de caos en Rodalies y otra rotura de vía y agujas

Con el inicio de la nueva semana, el hartazgo de los usuarios catalanes iba en aumento. Desde la Generalitat se anunciaban salidas de trenes que finalmente no se producían. A ello se sumaron dos incidencias graves en la Alta Velocidad: la rotura de una aguja en la línea Madrid–Sevilla y una nueva rotura de vía en el corredor Madrid–Barcelona, que obligó a los trenes a circular a 80 kilómetros por hora.

La última incidencia, anoche. Otro tren Alvia que viajaba de Barcelona a Galicia sufrió el impacto de un desprendimiento de tierras contra su parte delantera. El susto fue considerable entre los pasajeros, aunque, por fortuna, no hubo que lamentar heridos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.