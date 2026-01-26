Alex Honnold corona el rascacielos Taipéi 101 sin cuerdas: así fue el momento más impactante

Alex Honnold volvió a desafiar los límites de la escalada extrema. El estadounidense completó este domingo una ascensión histórica al coronar el rascacielos Taipei 101, el undécimo edificio más alto del mundo, sin cuerdas ni arneses y sin ningún tipo de protección más allá de unos pies de gato, una bolsa de magnesio y su ya icónica camiseta roja.

"Es increíble. He pasado un montón de tiempo pensando en esto, imaginando que era posible, pero hacerlo realmente se siente diferente"

La hazaña, completada en poco más de 90 minutos, convierte a Honnold en la primera persona que escala el Taipei 101 en modalidad free solo, la variante más extrema de la disciplina, en la que cualquier error, por mínimo que sea, puede resultar fatal. El reto fue retransmitido en directo a nivel mundial a través de Netflix.

El escalador californiano, nacido en 1985, reconoció tras alcanzar la cima que llevaba años imaginando este momento: "Es increíble. He pasado un montón de tiempo pensando en esto, imaginando que era posible, pero hacerlo realmente se siente diferente", declaró al término de la ascensión.

Un momento concreto del ascenso puso la piel de gallina a los espectadores. Con tan solo el último tramo por trepar, y pasados ya 85 minutos desde el inicio, Honnold se aferró al edificio solo con las piernas, poniendo las manos a su espalda para mostrar que sus brazos no le brindaban apoyo alguno en ese punto.

Una subida sin margen para el fallo

La escalada estaba prevista inicialmente para el sábado, pero fue suspendida apenas media hora antes del inicio debido a las malas condiciones meteorológicas. Veinticuatro horas después, con el cielo despejado y el sol reflejándose sobre la fachada de acero y cristal, Honnold inició el ascenso del icónico rascacielos de 508 metros que domina el distrito financiero de Taipéi.

El primer obstáculo fue la base del edificio: 113 metros de losa inclinada de acero y vidrio, además de dos estructuras metálicas de 4,3 metros conocidas como ruyi, que superó en menos de veinte minutos. A partir de ahí comenzó el tramo más largo y exigente, las llamadas 'cajas de bambú', ocho módulos superpuestos que se extienden entre los pisos 27 y 90 y conforman el cuerpo central del edificio.

Durante 274 metros de ascenso vertical, Honnold avanzó con fluidez y precisión, ante la mirada atónita de cientos de personas congregadas en los alrededores del rascacielos. La fase final, considerada la más peligrosa, llegó al alcanzar la torre superior, que exigía el máximo esfuerzo físico. Desde allí progresó hasta la aguja rematada por una pequeña esfera metálica suspendida sobre el vacío, donde se detuvo para hacerse un selfie que ya forma parte de la historia de la escalada.

"Para mí, el reto más grande era mantenerme tranquilo (...). A medida que subía, me sentía más y más tranquilo, era muy divertido", explicó el propio Honnold.

Críticas y medidas de seguridad

La gesta no estuvo exenta de polémica. Desde que anunció su intención de escalar el Taipei 101 sin protección, Honnold recibió críticas tanto por la elevada mortalidad asociada al free solo como por su condición de padre de dos hijas pequeñas. Un accidente habría tenido consecuencias irreversibles para su familia.

La organización tomó precauciones extremas, incluyendo un retraso de diez segundos en la retransmisión para poder interrumpirla en caso de caída. Además, el escalador mantuvo contacto constante con su equipo de apoyo, que tenía previstos puntos de rescate a lo largo del edificio.

"Todo el equipo de hoy era de clase mundial. Para mí es más fácil dar lo mejor de mí cuando confío en el equipo y sé que están dando lo mejor también (...). Fue increíble, un día espectacular", concluyó Honnold.

Casi una década después de su legendaria ascensión a El Capitán en Yosemite, inmortalizada en el documental ganador del Óscar Free Solo, Alex Honnold ha vuelto a escribir una página histórica en el deporte de la escalada.

