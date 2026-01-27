Sorteo playoffs Champions League 2025 - 2026: Horario, eliminatorias y cómo funciona

La UEFA celebrará este viernes 30 de enero en Nyon el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026. Tras una apasionante fase liga, la máxima competición continental entra en la hora de la verdad con las primeras eliminatorias previas a los octavos de final. Los clubes clasificados entre el 9º y el 24º puesto de la fase liga quedarán encuadrados en ocho eliminatorias que se jugarán los días 17 / 18 y 24 / 25 de febrero.

Los ocho clubes que finalicen en el top-8 en la octava y última jornada de la fase liga de este miércoles 28 de enero ya esperarán en los octavos de final a los ganadores de esas ocho eliminatorias de playoffs.

Formato del sorteo de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026

Como ya ocurrió en la temporada pasada, el sorteo de los playoffs de la Champions League contará con una serie de condicionantes para determinar las ocho eliminatorias.

De esta forma, los equipos clasificados del 9º al 24º puesto quedarán emparejados en función de su posición al final de la fase liga, habiendo ocho cabezas de serie (clubes en las posiciones 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16) y ocho no cabezas de serie (posiciones 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24).

Como explica la UEFA, los ocho clubes cabezas de serie jugarán su eliminatoria contra uno de los ocho no cabezas de serie, pero los cruces están determinados por la posición final en la fase liga, sorteándose ocho llaves para las ocho eliminatorias. Es decir, los equipos 9º y 10º jugarán contra el 23º y el 24º; el 11º y 12º frente al 21º y 22º; el 13º y 14º ante el 19º y 20º; y el 15º y 16º contra el 17º y 18º.

No existen más condicionantes en el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026 y se pueden dar eliminatorias entre clubes de la misma federación (país). Los clubes también pueden enfrentarse a equipos contra los que hayan jugado en la fase liga.

¿Cuándo se jugarán los playoffs eliminatorios?

Los playoffs de la Champions League 2025 - 2026 se disputarán a ida y vuelta los días 17 y 18 de febrero (ida); y 24 y 25 de febrero (vuelta). Los ocho equipos cabezas de serie (del 9º al 16º) jugarán la vuelta en casa.

Los ocho clubes que superen los playoffs de la Champions League 2025 - 2026 se medirán en octavos de final contra los ocho primeros clasificados de la fase liga. El sorteo de octavos de final de la Champions League 2025 - 2026 se celebrará el viernes 27 de febrero. Ese mismo día se sorteará todo el cuadro, quedando fijados los posibles cuartos y semifinales.

Horario y dónde ver el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026

El sorteo de los playoffs de la Champions League 2025 - 2026 se celebrará en Nyon el viernes 30 de enero a las 12:00 horas (horario peninsular).

El sorteo se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con todos los cruces y eliminatorias y la última hora de la UEFA Champions League.

Fechas de la UEFA Champions League 2025 - 2026