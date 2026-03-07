El curioso encuentro entre Alcaraz y Djokovic en Indian Wells: "¡Estás escondido!"

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se reencontraron en Indian Wells después de la final del Open de Australia que terminó coronando al murciano como el tenista más joven de la historia en hacerse con los cuatro Grand Slams del tenis.

Los finalistas de Melbourne se encontraron el pasado jueves en el conocido 'jardín' de las instalaciones de Indian Wells, donde ambos se saludaron cariñosamente e intercambiaron unas palabras antes de que cada uno siguiera su camino.

"¡Estás escondido, te escondes!"

No obstante, fue el serbio el que compartió ese momento en sus redes sociales, y en el vídeo se puede apreciar como Carlos Alcaraz se dirige al balcánico en un tono irónico: "¡Estás escondido, te escondes, te escondes!", le dijo entre risas antes de preguntarle "¿todo bien?"

No se escucha la respuesta de Nole, pero sí se puede ver el inmenso cariño y respeto que existe entre ambos jugadores, los cuales ya llevan varios años compartiendo y compitiendo por los grandes títulos en el circuito ATP.

Alcaraz 3-0 Djokovic en finales de Grand Slam

El propio Alcaraz se impuso recientemente a Djokovic en la final del Open de Australia, donde Novak nunca había perdido una final (10 de 10). Además, fue la tercera victoria del español ante el serbio en una final de Grand Slam tras las de Wimbledon 2023 y 2024 (ha ganado las tres que ha disputado ante el de Belgrado). Eso sí, en el cómputo global ambos han conseguido las mismas victorias (5).

Debutan este sábado

El número 1 del mundo llega al desierto californiano tras ganar en Doha y enlazar 12 triunfos consecutivos, por lo que buscará igualar o mejorar las semifinales del año pasado en Indian Wells para poder sumar puntos. El de El Palmar ganó el título en 2023 y 2024, mientras que Djokovic ha ganado este torneo en cinco ocasiones, siendo la última en 2016, hace una década. En 2025 cayó en segunda ronda. Debutará este sábado a las 22 horas ante el polaco Majchrak, mientras que Carlos lo hará justo después ante el búlgaro Dimitrov.

