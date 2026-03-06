Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Copa Asia

Del silencio a cantar el himno mientras hacen el saludo militar: el llamativo cambio de las futbolistas iraníes

Las jugadoras de la selección de Irán han pasado de no cantar el himno u estar en silencio ante Corea del Sur a cantar el himno y hacer el saludo militar. ¿Miedo a represalias por parte del régimen iraní?

Las futbolistas de Irán antes de los partidos ante Australia (i) y Corea del Sur (d)

El llamativo cambio de las futbolistas iraníes en la Copa Asia | Antena 3 Deportes

Publicidad

En tan solo cuatro días, el cambio en la selección femenina de fútbol de Irán ha sido radical. Las futbolistas han pasado del silencio durante el himno antes del partido ante Corea del Sur, en el debut en la Copa Asia, a cantar el himno mientras hacían el saludo militar este jueves en los momentos previos al partido ante Australia. El cambio es total y muchos se preguntan la razón del mismo, apuntando a posibles represalias por parte del régimen iraní contra las futbolistas.

En los exteriores del estadio Gold Coast, en el estado australiano de Queensland, un grupo de decenas de personas se manifestaron por la "libertad de Irán". "Estamos aquí para apoyar al equipo porque el régimen iraní los obliga y los utiliza para normalizar el régimen", señaló el organizador de la protesta, Hesam Orouji, según recoge el periódico australiano Herald Sun.

"Todas estamos preocupadas y tristes por lo que le ha sucedido a Irán"

El pasado miércoles, en la rueda de prensa previa al partido ante Australia, la futbolista iraní Sara Didar expresó la "preocupación" de las deportistas por la situación en su país y la guerra contra Israel y Estados Unidos.

"Todas estamos preocupadas y tristes por lo que le ha sucedido a Irán, a nuestras familias y a nuestros seres queridos", declaró Didar en rueda de prensa, según recoge el canal público australiano ABC.

La delantera, con lágrimas en los ojos, también deseó que Irán "tenga mucho éxito y buenas noticias". "Espero que mi país esté muy vivo", dijo a través de un intérprete antes de salir rápidamente de la sala de prensa.

Dida, de 21 años, fue una de las futbolistas que permaneció en silencio el pasado lunes durante el himno nacional de Irán antes del partido contra Corea del Sur, en el que perdieron 3-0.

La futbolista compareció ante los medios en la previa del encuentro entre Irán y la selección anfitriona jalonada por la seleccionadora del conjunto persa, Marziyeh Jafari, quien el domingo rehusó hacer comentarios sobre la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí, tras el ataque iniciado por Estados Unidos e Israel.

Marziyeh Jafari: "Creo que no deberíamos hablar de estos temas en este momento"

El pasado domingo, la seleccionadora iraní, Marziyeh Jafari, evitó responder a la pregunta de un periodista sobre cómo gestionan sus jugadoras la situación en Irán, en especial tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí, que llevaba 37 años como líder supremo, durante el bombardeó de Estados Unidos e Israel.

"Creo que no deberíamos hablar de estos temas en este momento, nuestro equipo ha llegado aquí para disputar este torneo, lo cual es muy importante para las mujeres", apuntó Marziyeh Jafari.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La última locura de Andrea Principi, se lanza con su kitesurf desde la noria más alta del mundo en Dubái

Andrea Principi saltando desde lo alto de la Ain Dubai

Publicidad

Deportes

Lindsey Vonn, en plena recuperación

Lindsey Vonn ya entrena en el gimnasio menos de un mes después de su grave accidente en los Juegos Olímpicos

Las futbolistas de Irán antes de los partidos ante Australia (i) y Corea del Sur (d)

Del silencio a cantar el himno mientras hacen el saludo militar: el llamativo cambio de las futbolistas iraníes

María Ciudad Romero habla con Antena 3 Deportes

María Ciudad, la montañera que ha conquistado el Kilimanjaro con cinco enfermedades crónicas

La triatleta danesa Imogen Simmonds
Dopaje

¿Positivo por relaciones sexuales? Del laboratorio al dormitorio: el nuevo dilema del antidopaje

'No al racismo': El tifo del Bernabéu contra el Benfica
Real Madrid

La UEFA multa al Real Madrid por el saludo nazi de un hincha y le amenaza con un cierre parcial del Bernabéu

Campo de fútbol
País Vasco

Investigan un caso de acoso sexual de varios jóvenes a una jugadora menor en Arrigorriaga (Vizcaya)

Otros menores del club presuntamente "acosaban" a la víctima cuando acudía a los entrenamientos, "agravando la situación que la menor soportaba".

Fernando Alonso en el GP de Australia
Fórmula 1

Adrian Newey y Fernando Alonso se hartan: "No... no hubiéramos firmado con Honda de haberlo sabido"

Enfado del español tras no poder salir en la primera sesión de entrenamiento por "un problema en la unidad de potencia". Newey admite que no habrían firmado con Honda de haber sabido el 'engaño' de los nipones.

Donald Trump y Leo Messi en la Casa Blanca

Leo Messi asiste en la Casa Blanca a los anuncios de Trump sobre Irán y Cuba en un surrealista encuentro

Vinícius, en acción ante el Celta de Vigo

Celta de Vigo - Real Madrid: Horario, posibles onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Rafa Mir llega escoltado por la Guardia Civil al Juzgado

La Fiscalía solicita diez años y medio de cárcel para Rafa Mir

Publicidad