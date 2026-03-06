Del silencio a cantar el himno mientras hacen el saludo militar: el llamativo cambio de las futbolistas iraníes

En tan solo cuatro días, el cambio en la selección femenina de fútbol de Irán ha sido radical. Las futbolistas han pasado del silencio durante el himno antes del partido ante Corea del Sur, en el debut en la Copa Asia, a cantar el himno mientras hacían el saludo militar este jueves en los momentos previos al partido ante Australia. El cambio es total y muchos se preguntan la razón del mismo, apuntando a posibles represalias por parte del régimen iraní contra las futbolistas.

En los exteriores del estadio Gold Coast, en el estado australiano de Queensland, un grupo de decenas de personas se manifestaron por la "libertad de Irán". "Estamos aquí para apoyar al equipo porque el régimen iraní los obliga y los utiliza para normalizar el régimen", señaló el organizador de la protesta, Hesam Orouji, según recoge el periódico australiano Herald Sun.

"Todas estamos preocupadas y tristes por lo que le ha sucedido a Irán"

El pasado miércoles, en la rueda de prensa previa al partido ante Australia, la futbolista iraní Sara Didar expresó la "preocupación" de las deportistas por la situación en su país y la guerra contra Israel y Estados Unidos.

"Todas estamos preocupadas y tristes por lo que le ha sucedido a Irán, a nuestras familias y a nuestros seres queridos", declaró Didar en rueda de prensa, según recoge el canal público australiano ABC.

La delantera, con lágrimas en los ojos, también deseó que Irán "tenga mucho éxito y buenas noticias". "Espero que mi país esté muy vivo", dijo a través de un intérprete antes de salir rápidamente de la sala de prensa.

Dida, de 21 años, fue una de las futbolistas que permaneció en silencio el pasado lunes durante el himno nacional de Irán antes del partido contra Corea del Sur, en el que perdieron 3-0.

La futbolista compareció ante los medios en la previa del encuentro entre Irán y la selección anfitriona jalonada por la seleccionadora del conjunto persa, Marziyeh Jafari, quien el domingo rehusó hacer comentarios sobre la muerte del líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí, tras el ataque iniciado por Estados Unidos e Israel.

Marziyeh Jafari: "Creo que no deberíamos hablar de estos temas en este momento"

El pasado domingo, la seleccionadora iraní, Marziyeh Jafari, evitó responder a la pregunta de un periodista sobre cómo gestionan sus jugadoras la situación en Irán, en especial tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí, que llevaba 37 años como líder supremo, durante el bombardeó de Estados Unidos e Israel.

"Creo que no deberíamos hablar de estos temas en este momento, nuestro equipo ha llegado aquí para disputar este torneo, lo cual es muy importante para las mujeres", apuntó Marziyeh Jafari.

