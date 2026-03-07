El increíble parecido entre Bolaños y el conocido tirador turco: así es el último guiño entre España y Turquía en redes

La reciente hermandad entre Turquía y España ha desembocado, entre otras cosas, en una anécdota que recorre las redes sociales durante las últimas horas. Y no es otra que el espectacular parecido entre el ministro Félix Bolaños y Yusuf Dikec, el conocido tirador turco que fue medallista de plata en los Juegos de París y que saltó a la 'fama' por su estilo relajado y casual.

"Dos gemelos"

Ramón López, que trabaja en comunicaciones del PSOE, fue el que hizo ver el increíble parecido entre Bolaños y este tirador.

"Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería"

La publicación de López enseguida se hizo viral, tanto que el propio ministro socialista se hizo eco y contestó al tuit con un toque irónico: "Garantizo que no somos la misma persona. Ya me gustaría tener esa puntería 🎯. Un abrazo fuerte a nuestros amigos turcos. 🇪🇸 🤝 🇹🇷", escribió en su respuesta, donde se volvió a desatar la 'locura' en comentarios en los que los usuarios vestían al tirador otomano con trajes españoles.

Por supuesto, para cerrar el círculo muy propio de redes sociales, Dikec también respondió a Félix Bolaños: "Creo que no lo creerán a menos que nos vean a ambos al mismo tiempo", dijo en turco y en español.

De dónde viene esta nueva hermandad entre España y Turquía

Para los más despistados, España y Turquía están recientemente en boca de todos, intercambiándose gestos y piropos públicamente en redes sociales... Todo ello por el 'no' de Pedro Sánchez a Donald Trump y a su deseo de utilizar las bases de Rota y Morón. El Gobierno español ha plantado cara a Estados Unidos en su afán de atacar Irán, y este, por medio de Donald Trump, 'amenazó' a España con romper relaciones comerciales, lo que le pareció a 'Turquía' un gesto de valentía y personalidad por parte de Pedro Sánchez.

Además, Turquía e Irán son países 'hermanados', al menos religiosamente hablando. Todo esto provocó un 'tsunami' en redes sociales, donde usuarios turcos y españoles comenzaron a fraternizar.

Un periodista turco: "Haremos más espacio para Zara..."ç

Pero esto llegó incluso a los medios de comunicación otomanos: "Para demostrar nuestro apoyo a España y a su ejemplar líder, Pedro Sánchez, haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras y recomendaremos sin reservas SEAT y Cupra. Porque a veces la solidaridad más fuerte se demuestra con decisiones sencillas", explicó el periodista Özgur Hasan Altuncu. Además, tanto es así que el informativo nacional turco, del canal Halk TV, se despidió este viernes con un mensaje en español que agradecía la postura antibélica de los españoles: "Gracias por estar del lado correcto de la historia... Gracias. Ahora que los españoles también siguen de cerca nuestros medios de comunicación, queremos aportar nuestro granito de arena a esta amistad", dijo la presentadora Ece Üner.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.