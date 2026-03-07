Muere una joven de 20 años y otros tres resultan heridos al chocar un coche contra un muro en Segovia

Una mujer de 20 años ha muerto y otras tres personas han resultado heridas tras chocar un turismo contra un muro en Nava de la Asunción (Segovia), según han informado este sábado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 5:35 horas, cuando una llamada alertó del impacto y de que había varios lesionados, uno de ellos atrapado en el interior del vehículo. El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y, por proximidad, a los de la Diputación de Valladolid, además de a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario confirmó la muerte de la joven de 20 años y atendió a tres heridos: una mujer de 18 años, trasladada en UVI móvil; otra de 21, evacuada en una ambulancia de soporte vital básico con personal médico; y un hombre de 30 años, trasladado en otra ambulancia de soporte vital básico con apoyo de enfermería. Todos fueron conducidos al Complejo Asistencial de Segovia.

