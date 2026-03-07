Galicia se adelanta al resto de España y prohíbe desde hoy las bebidas energéticas a menores tras lograr ya reducir su consumo

La medida llega además con un efecto ya visible: el consumo adolescente ha caído de forma significativa incluso antes de aplicarse la prohibición.

Según los últimos datos del Plan Nacional sobre Drogas, el porcentaje de estudiantes gallegos de entre 14 y 18 años que reconoce haber consumido bebidas energéticas en el último mes ha pasado del 45,6% al 31,3% en apenas dos años. Es una caída de más de 14 puntos porcentuales, que sitúa a Galicia muy por debajo de la media nacional, situada en el 38,4%.

Expertos y familias coinciden en que el anuncio de la futura prohibición ha tenido un claro efecto disuasorio. El debate público y la mayor concienciación sobre sus riesgos han empezado a modificar hábitos incluso antes de que la ley fuese efectiva.

Desde este sábado, la normativa gallega prohíbe vender, consumir, poseer o transportar bebidas energéticas a menores de edad. Las sanciones parten de 200 euros y pueden alcanzar 3.000 euros en caso de reincidencia.

Los comercios, obligados a poner las bebidas energéticas en otras zonas

La regulación no se limita a impedir la compra. También prohíbe su presencia en centros educativos, hospitales, espacios de ocio o eventos dirigidos a menores, y obliga a los comercios a colocar estos productos en zonas claramente diferenciadas del resto de refrescos. Además, los establecimientos deberán solicitar el DNI cuando exista duda sobre la edad del comprador.

La ley afecta a prácticamente todas las bebidas energéticas del mercado, definidas como aquellas que contienen 32 miligramos o más de cafeína por cada 100 mililitros, normalmente acompañada de otros estimulantes como taurina, guaraná o ginseng.

Con esta normativa, Galicia se adelanta al conjunto de España. El Gobierno central ha mostrado interés en estudiar medidas similares, pero aún no existe una regulación estatal que limite su acceso a menores.

Crece la preocupación sanitaria

El endurecimiento de la normativa responde a la preocupación sanitaria acumulada en los últimos años. Los especialistas advierten de que estas bebidas pueden provocar efectos adversos importantes en menores.

Cristina Simón, médica de familia en Ourense, asegura que cada vez es más frecuente ver casos relacionados con su consumo: "Estamos viendo adolescentes con hipertensión, ansiedad, insomnio, taquicardias o incluso síncopes derivados del abuso de estas bebidas".

Los expertos recuerdan que una sola lata puede contener el equivalente a dos cafés expresos en cafeína, además de otros compuestos estimulantes. A esto se suma otro riesgo añadido: su consumo se asocia con mayor probabilidad de mezclarlas con alcohol y con una mayor cercanía a otras sustancias.

El simple anuncio de la ley también ha tenido un impacto social evidente. En las tiendas ya se percibe. Clara Fornís, dependienta de un establecimiento que vende este tipo de bebidas, explica que muchos menores han dejado de comprarlas: "No saben exactamente si ya estaba prohibido o no, pero por si acaso prefieren no hacerlo".

Las familias también lo notan. Yago, padre de dos adolescentes, afirma que el mensaje ha calado: "Nuestros hijos saben que son peligrosas y que pueden causar problemas de salud".

A pesar del descenso, las cifras siguen siendo preocupantes. En Galicia unos 39.000 adolescentes continúan consumiendo bebidas energéticas. La Xunta confía en que la entrada en vigor de la ley, junto con las campañas de concienciación, contribuya a reducir aún más estas cifras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.