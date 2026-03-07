Incertidumbre en las agencias de viajes y hoteles de Canarias ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio

El sector turístico de Canarias analiza con expectación y algo de preocupación el conflicto en Oriente Medio. Si la guerra durase más de tres meses, tanto las agencias de viajes como los establecimientos turísticos del archipiélago empezarían a sufrir consecuencias económicas.

Por un lado, las agencias ya tienen reservas confirmadas para este verano, de viajes a muchos destinos de Asia como Tailandia, Japón o Indonesia. Son algunos de los lugares elegidos por los canarios para sus vacaciones y, aunque no están en una zona de conflicto, los vuelos hacia esos destinos hacen escala en lugares como Dubái, Abu Dabi o Catar. "Todas aquellas salidas a estos destinos que son a corto y medio plazo sí están generando bastante nerviosismo en los clientes", asegura Francesco Delli-Paoli, gerente de la Asociación Canaria Agencias de Viajes y Turoperadores.

"En muchos de los vuelos de los clientes que hacen grandes viajes como Tailandia, Vietnam, Japón... suelen hacer escala en Emiratos", explica María Jesús Ramírez, directora de una agencia de viajes en Las Palmas.

Los aeropuertos de estos lugares están ahora inoperativos por el conflicto: "Tienen ya reservas hechas, emitidas desde el año pasado para salir en esta fecha y ahora es imposible", dice María Jesús.

Para los viajes más próximos, hasta el 27 de marzo, los mayoristas y las aerolíneas están siendo flexibles y permiten hacer cambios y cancelaciones, pero a partir del mes que viene todo es incertidumbre, por lo que, si el conflicto se alarga, podría suponer grandes pérdidas económicas para las agencias de viajes. "Son destinos que en la cuenta de resultados de una agencia de viajes son importantes porque no son destinos baratos", dice Francesco Delli-Paoli.

Desde las agencias de viajes buscan ya alternativas para sus clientes, como cambios de destino a países de Sudamérica o viajes nacionales; y para los que deciden mantener su reserva y esperar, confían en que las aerolíneas busquen otros lugares de escala, como ya ocurre en algunos casos de vuelos que están empezando a hacer estas paradas en Alemania. Además, recomiendan que para este tipo de viajes tan largos y a destinos lejanos, se confíe siempre en una agencia de viajes, ya que el respaldo en caso de problemas es imprescindible. Otra de las recomendaciones es viajar siempre con un buen seguro que cubra todo tipo de imprevistos, tanto en viaje como en destino.

Por otro lado, los hoteleros también muestran su preocupación ante la situación en Oriente Medio por la posible repercusión en la recepción de sus principales clientes, los turistas europeos. Como ya ocurriera con la guerra de Ucrania, si el conflicto se alarga y siguen subiendo el gas y el petróleo, esto afectaría al poder adquisitivo de los viajeros y también a los establecimientos, que tendrían que subir sus precios y además sufrirían pérdidas.

"La subida de costes restaría a los alemanes, británicos o escandinavos dinero de sus bolsillos a la hora de tomar una decisión de gasto y, por tanto, puede que decidiesen viajar menos", explica José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, que añade que Canarias es "un destino seguro y alejado de la zona de conflicto" y, por tanto, una buena alternativa para pasar las vacaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.