Detienen a una mujer por apuñalar mortalmente a un hombre de 41 años en Montemayor, Córdoba

Una mujer ha sido detenida este sábado en Montemayor, Córdoba, por efectivos de la Guardia Civil como presunta autora de un apuñalamiento a un hombre de mediana edad en su domicilio.

Según fuentes de la investigación, los hechos han tenido lugar esta madrugada en una vivienda de la localidad. Sobre las 2:15, los servicios de emergencias 112 recibieron un aviso que, en un primer momento, no alertaba de ningún fallecimiento, sino que solicitaba asistencia sanitaria.

Sin embargo, cuando los efectivos del 061 se personaron en la vivienda, encontraron muerto a un hombre de 41 años.

Por el momento se desconoce su presunta relación o vinculación con la víctima. Por ello, la detenida está a la espera de pasar a disposición judicial y se están instruyendo las diligencias instruidas. De este modo, el instituto armado mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de este suceso.

