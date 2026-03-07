Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ANDALUCÍA

Detienen a una mujer por apuñalar mortalmente a un hombre de 41 años en Montemayor, Córdoba

La víctima presentaba heridas compatibles con arma blanca y los servicios sanitarios que asistieron confirmaron su muerte.

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Publicidad

Paula V. Sisó
Publicado:

Una mujer ha sido detenida este sábado en Montemayor, Córdoba, por efectivos de la Guardia Civil como presunta autora de un apuñalamiento a un hombre de mediana edad en su domicilio.

Según fuentes de la investigación, los hechos han tenido lugar esta madrugada en una vivienda de la localidad. Sobre las 2:15, los servicios de emergencias 112 recibieron un aviso que, en un primer momento, no alertaba de ningún fallecimiento, sino que solicitaba asistencia sanitaria.

Sin embargo, cuando los efectivos del 061 se personaron en la vivienda, encontraron muerto a un hombre de 41 años.

Por el momento se desconoce su presunta relación o vinculación con la víctima. Por ello, la detenida está a la espera de pasar a disposición judicial y se están instruyendo las diligencias instruidas. De este modo, el instituto armado mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de este suceso.

Este artículo es una noticia de última hora y se irá actualizando a medida que vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora, prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, sábado 7 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 7 de marzo de 2026

Detenidos en Madrid dos expertos en artes marciales por presunta difusión de propaganda yihadista

Detenidos en Madrid dos expertos en artes marciales por presunta difusión de propaganda yihadista

Servicio de emergencias de Castilla y León

Muere una joven de 20 años y otros tres resultan heridos al chocar un coche contra un muro en Segovia

Muere aplastado un joven de 23 años mientras reparaba su coche en Miraflores de la Sierra, Madrid
Accidente mortal

Muere aplastado un joven de 23 años mientras reparaba su coche en Miraflores de la Sierra, Madrid

Imagen de un agente de la Guardia Civil.
ANDALUCÍA

Detienen a una mujer por apuñalar mortalmente a un hombre de 41 años en Montemayor, Córdoba

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Ibiza

Detenido tras intentar raptar a una menor ofreciéndole chucherías en Ibiza

Varios vecinos retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía Nacional.

Huesos de jirafa, pieles sin curtir y 150 kilos de cornamenta de ciervo entre las piezas incautadas por la Guardia Civil en la provincia de Cádiz
Operación Guardia Civil

Huesos de jirafa, pieles sin curtir y 150 kilos de cornamenta de ciervo entre las piezas incautadas por la Guardia Civil en la provincia de Cádiz

Incautadas en Cádiz diferentes piezas de animales protegidos procedentes de África. El presunto traficante se enfrenta a penas de entre seis meses a dos años de cárcel.

Marcha de Selma, Alabama, por los derechos civiles de los negros

Efemérides de hoy 7 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 7 de marzo?

Avión del ejercito del aire

La desesperación entre los españoles atrapados: "La embajada lleva 8 días valorando la situación"

Niña Adamuz

Marta, la última menor del accidente de Adamuz, recibe el alta tras 49 días ingresada

Publicidad