La espectacular interacción entre Madonna y el Celta en redes: "Tengo la camiseta, la llevo y represento..."

¿Se acuerdan del concierto de Madonna en Balaídos (Vigo) el 29 de julio de 1990? Pues bien, el Celta se propuso hace unos días conocer si la famosísima artista americana todavía guardaba la camiseta con la que actuó en el estadio vigués hace más de 25 años.

El llamamiento del Celta a Madonna

'La reina del pop' apareció en Balaídos con una camiseta del club gallego portando el dorsal 5, una reliquia que hasta ahora estaba en 'paradero' desconocido, nadie sabía qué había sido de ella. El Celta aprovechó para intentar resolver el misterio y dedicó un homenaje a Madonna antes de recibir al Real Madrid este viernes: "Un mensaje musical para ti, Madonna. La autenticidad y pasión de tu música, con el corazón y la tradición de la nuestra. ¿Nos ayudarías? ¿Lo tienes?", escribió el club en redes sociales adjuntando el vídeo del homenaje en el que la orquesta SondeSeu inmortalizó algunos de los mejores temas de la americana.

No obstante, días antes, concretamente el pasado miércoles Marián Mouriño hizo pública una carta 'avisando' a Madonna de que se le iba a homenajear en la previa al duelo que terminaría perdiendo el Celta por 1-2 tras un gol de Fede Valverde en el descuento.

"¡La llevo y represento a tu equipo con espíritu!"

La respuesta de la estadounidense apenas se hizo esperar unas horas: "¡Esta camiseta está en mis archivos! ¡La llevo y represento a tu equipo con espíritu!", escribió la artista citando a la publicación del conjunto vigués en la red social X. Madonna se refería a la camiseta con el dorsal 5 que entonces, en 1990, vestía el Celta.

"Te amamos Madonna. Gracias por responder y por mantener viva una parte de la historia del Celta. Siempre Madonna. Siempre Celta", respondió el equipo de Primera División a Madonna. Incluso Borja Iglesias hizo referencia al tuit de la cantante con un "🥹✨".

Por si fuera poco, los 11 futbolistas del Celta saltaron al terreno de juego con la camiseta, el dorsal 5 y el lema 'Madonna, ¿tú la tienes?", refiriéndose a la camiseta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.