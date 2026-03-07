Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump avisa que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro"

Este sábado se cumple una semana desde que comenzó el conflicto armado entre Israel, Estados Unidos y Irán, una guerra marcada por intensos bombardeos, víctimas mortales y ataques con misiles que han afectado a varios países de Oriente Medio, incluido Líbano.

La operación militar comenzó el sábado 28 de febrero a primera hora de la mañana, cuando Israel lanzó una ofensiva aérea contra territorio iraní. Antes del ataque, las autoridades israelíes enviaron alertas a la población ante la posibilidad de represalias con misiles por parte de Irán.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, "a menos que sea atacado desde esos territorios", contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra.

1.200 víctimas

Ese mismo día murió el líder supremo iraní, Ali Jameneí , junto a varios altos cargos militares y centenares de personas más. Desde entonces, el número de víctimas ha seguido aumentando y ya supera las 1.200, entre ellas al menos 180 menores, según datos de organismos oficiales iraníes.

Durante la primera semana de guerra, la operación conjunta ha incluido ataques contra más de 3.000 objetivos dentro de Irán, además de la destrucción o daños en más de 40 embarcaciones. Las ofensivas han afectado a ciudades importantes como Teherán, Isfahán y Qom. Israel asegura haber destruido cerca del 80 % de los sistemas de defensa antiaérea iraníes y más del 60 % de sus lanzadores de misiles, así como varias instalaciones militares y estratégicas del régimen.

Ataque al aeropuerto de Teherán

Uno de los ataques más recientes lo ha sufrido el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, situado en Teherán, durante la madrugada de este sábado. El aeropuerto ya había sido objetivo de bombardeos en días anteriores. En esta misma ofensiva también fueron atacadas instalaciones aeroportuarias en Bushehr y en Karaj, donde se encuentra el aeropuerto de Payam. Según el ejército israelí, estos ataques buscan debilitar los sistemas de defensa aérea y de detección iraníes.

