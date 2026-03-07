GUERRA EN IRÁN
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump avisa que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro"
Sigue en directo la última hora sobre la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán.
Publicidad
Este sábado se cumple una semana desde que comenzó el conflicto armado entre Israel, Estados Unidos y Irán, una guerra marcada por intensos bombardeos, víctimas mortales y ataques con misiles que han afectado a varios países de Oriente Medio, incluido Líbano.
La operación militar comenzó el sábado 28 de febrero a primera hora de la mañana, cuando Israel lanzó una ofensiva aérea contra territorio iraní. Antes del ataque, las autoridades israelíes enviaron alertas a la población ante la posibilidad de represalias con misiles por parte de Irán.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, "a menos que sea atacado desde esos territorios", contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra.
1.200 víctimas
Ese mismo día murió el líder supremo iraní, Ali Jameneí , junto a varios altos cargos militares y centenares de personas más. Desde entonces, el número de víctimas ha seguido aumentando y ya supera las 1.200, entre ellas al menos 180 menores, según datos de organismos oficiales iraníes.
Durante la primera semana de guerra, la operación conjunta ha incluido ataques contra más de 3.000 objetivos dentro de Irán, además de la destrucción o daños en más de 40 embarcaciones. Las ofensivas han afectado a ciudades importantes como Teherán, Isfahán y Qom. Israel asegura haber destruido cerca del 80 % de los sistemas de defensa antiaérea iraníes y más del 60 % de sus lanzadores de misiles, así como varias instalaciones militares y estratégicas del régimen.
Ataque al aeropuerto de Teherán
Uno de los ataques más recientes lo ha sufrido el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, situado en Teherán, durante la madrugada de este sábado. El aeropuerto ya había sido objetivo de bombardeos en días anteriores. En esta misma ofensiva también fueron atacadas instalaciones aeroportuarias en Bushehr y en Karaj, donde se encuentra el aeropuerto de Payam. Según el ejército israelí, estos ataques buscan debilitar los sistemas de defensa aérea y de detección iraníes.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: el ministro de Defensa de Israel advierte al Líbano que desarme a Hezbolá
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el sábado al gobierno libanés que desarme a Hezbolá o "pagará un precio muy alto".
"Nosotros no tenemos reivindicaciones territoriales contra el Líbano, pero no aceptaremos una situación en la que se reanude lo que existió durante muchos años —disparos desde territorio libanés hacia el Estado de Israel—", declaró Katz en un comunicado.
"Por lo tanto, volvemos la vista y advertimos: actúen y tomen medidas antes de que actuemos aún más".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Líbano denuncia al menos 26 muertos y 35 heridos durante una incursión israelí
Al menos 26 personas han muerto en el este de Líbano, entre ellas tres militares libaneses, y otras 35 han resultado heridas durante una incursión nocturna efectuada esta pasada madrugada del Ejército de Israel en la población de Nabi Chit y sus inmediaciones en el valle de la Becá, según la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA.
La agencia explica que la incursión fue protagonizada por cuatrohelicópteros Apache con fuerzas de tierra y tenía como objetivo el cementerio familiar de Al Shukr.
El Ejército israelí ha terminado confirmando que la incursión fue efectuada para "intentar localizar artefactos relacionados" con el piloto Ron Arad, desaparecido en Líbano en 1986. La búsqueda, concluye el comunicado, fue infructuosa.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: piden la liberación de presos en Irán por el "grave riesgo" de morir en los bombardeos
La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) exigió este viernes que las autoridades iraníes pongan en libertad inmediatamente a todos los detenidos "arbitrariamente" y otros como los encarcelados por deudas financieras, los que cumplen prisión preventiva o están condenados por delitos menores no violentos, aunque salgan de manera condicional.
AI argumenta en un comunicado que esas personas corren un "grave riesgo" a causa de los bombardeos de Israel y EEUU, que comenzaron hace una semana y se han recrudecido, causando más de un millar de muertos. Los ataques aéreos cerca de cárceles y centros de seguridad ha llevado a liberar a algunos presos, según informes de defensores de derechos humanos.
"Sin embargo, las autoridades se niegan a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente -explica AI-, incluidas las recluidas por motivos políticos, y a conceder la libertad humanitaria temporal a otras, exponiéndolas conscientemente a un grave riesgo de muerte o de sufrir daños graves.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán dice que dejará de atacar a países vecinos
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios, contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra.
"El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios", aseguró Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.
Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jameneí el sábado pasado por la ofensiva de EE.UU e Israel, pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes, al mismo tiempo que les llamó a que "no se conviertan en instrumentos del imperialismo"
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Rusia recibe a 28.600 personas de Oriente Medio en vuelos tras el inicio de guerra de Irán
Unas 28.600 personas llegaron a Rusia desde Oriente Medio a través de rutas aéreas desde principios de esta semana, tras el estallido de la guerra de Irán y las consecuentes interrupciones de vuelos, informó este sábado el Ministerio de Transportes ruso.
"Desde principios de semana, 28.600 ya llegaron a Rusia desde Oriente Medio a bordo de aerolíneas rusas y extranjeras en 139 vuelos", se lee en el comunicado citado por TASS. Estas cifras incluyen vuelos que estaban programados, pero también programas de repatriación y evacuación de las zonas afectadas por la guerra de Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: más de 650 españoles llegarán hoy a Madrid y Barcelona desde Oriente Próximo
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación avanzó que este sábado 658 españoles llegarán desde Emiratos Árabes a Madrid y Barcelona en tres vuelos comerciales, en otra fase de la operación de evacuación desde Oriente Próximo impulsada por el Gobierno ante la crisis regional por el ataque de EEUU e Israel contra Irán.
Así lo señalaron fuentes del departamento que lidera José Manuel Albares, después de que ayer por la noche llegase a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz un Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio desde Mascate (Omán), con pasajeros procedentes de Emiratos Árabes Unidos: 229 españoles y 11 extranjeros. Se trató de la segunda aeronave enviada por el Ministerio de Defensa en este operativo, tras la repatriación de otros 171 ciudadanos el jueves.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán dice que dejará de atacar a países vecinos a menos que sea atacado desde ellos
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios, contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra.
"El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios", aseguró Pezeshkian en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal. Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jameneí el sábado pasado por la ofensiva de EEUU e Israel, pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes, al mismo tiempo que les llamó a que “no se conviertan en instrumentos del imperialismo".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: llega a Inglaterra el primer bombardero estadounidense para la guerra en Irán
Uno de los mayores y más rápidos bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó el viernes a una base de Inglaterra, después de que el Reino Unido autorizara a Washington a usar su territorio para acciones defensivas contra Irán, informan este sábado medios locales.
El Rockwell B-1 Lancer, un avión estratégico supersónico que puede transportar hasta 24 misiles de crucero, aterrizó anoche en la base RAF Fairford, en el condado de Gloucestershire (suroeste inglés), una de las dos que Londres puso a disposición de EEUU, junto a la de Diego García en el océano Índico.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Llega a Inglaterra el primer bombardero estadounidense para la guerra en Irán
Este viernes llegó a una base de Inglaterra, uno de los mayores bombarderos de la Fuerza Aérea estadounidense, después de que el Reino Unido autorizara a Washington a usar su territorio para acciones defensivas contra Irán, según han informado este sábado medios locales.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Arabia Saudí intercepta misiles y drones
Este sábado, las autoridades de Arabia Saudí han confirmado que han logrado derribar "al menos dos misiles balísticos" que se dirigían contra la Base Aérea Príncipe Sultán, y han interceptado cuatro drones que tenían como objetivo El campo petrolífero Shaybah.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Pezeshkian: "La exigencia de EEUU de rendición es un sueño que se llevarán a la tumba"
Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigía la rendición "incondicional a Irán", unas declaraciones que han sido contestadas este sábado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien ha afirmado que una rendición incondicional de la República Islámica "es un sueño que se llevarán a la tumba".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Israel sostiene haber destruido aproximadamente el 80 % de los sistemas de defensa antiaérea iraníes
En el octavo día de guerra, el Ejército israelí sostiene haber destruido ya, aproximadamente "el 80% de los sistemas de defensas antiaérea iraníes", y más del 60% de sus lanzaderas de misiles, así como instalaciones militares y del régimen.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump evade responder sobre ayuda de Rusia a Irán para ubicar fuerzas estadounidenses
Este viernes, varios medios locales confirmaban que Rusia estaba proporcionando a Irán información de inteligencia sobre las ubicaciones y los movimientos de tropas estadounidenses, y sobre este asunto fue preguntado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien evadió responder: "¡Qué pregunta tan tonta! Estamos hablando de otra cosa", le dijo el presidente a un reportero de Fox News.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán dice que ha atacado un petrolero
La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado este sábado que ha atacado un petrolero "tras ignorar repetidas advertencias", en un nuevo ataque en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra de Irán.
"Un petrolero con el nombre comercial Prima, tras ignorar repetidas advertencias de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria sobre la prohibición de tránsito y la falta de seguridad en el estrecho de Ormuz, fue alcanzado por un dron suicida", ha afirmado la agencia oficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump asistirá al traslado de los cuerpos de seis soldados muertos en Kuwait
Donald Trump asistirá este sábado al traslado de los cuerpos de seis soldados estadounidenses muertos en Kuwait tras un ataque con dron, un acto solemne para honrar a los militares y mostrar apoyo a sus familias, según ha comunicado en su red social Thuth.
"Mañana iré a la Base Aérea de Dover, con la Primera Dama y miembros de mi Gabinete, para rendir homenaje a nuestros grandes guerreros, que regresan a casa por última vez", reconocía.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán suspende los ataques contra los países vecinos "a menos que sea atacado desde esos territorios"
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, "a menos que sea atacado desde esos territorios", contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EEUU aprueba venta de municiones a Israel sin pasar por el Congreso
El Departamento de Estado de EEUU aprobó este viernes una posible venta de municiones a Israel por un valor estimado de 151,8 millones de dólares y determinó que existe una "emergencia" que permite eximir el proceso habitual de revisión del Congreso.
La venta incluye 12.000 cuerpos de bombas de uso general BLU-110A/B de 1.000 libras, además de servicios de ingeniería, logística y soporte técnico proporcionados por el Gobierno de EE.UU. y contratistas, según un comunicado oficial del Departamento de Estado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Llegan 250 españoles a Torrejón de Ardoz
Este viernes por la noche, el Ministro de Exteriores anunciaba a través de su red social X, que "250 españoles que se encontraban en Oriente Medio, acababan de llegar a la base de Torrejón".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre la guerra de Israel y Estados Unidos con Irán, que cumple ya una semana.
Publicidad