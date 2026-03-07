Buscador de gasolineras baratas: encuentra la que está más cerca de ti

El precio medio del combustible ha subido en nuestro país más de 25 céntimos desde que el pasado sábado Israel y Estados Unidos decidieran atacar Irán. Según datos ofrecidos por Facua, el pasado lunes el precio medio se situaba en 1,456 euros y ha ido subiendo progresivamente hasta los 1,705 de este viernes.

En todo el territorio español, teniendo en cuenta las islas y las ciudades autónomas, el precio medio del gasóleo es este viernes de 1,609 euros el litro, con un mínimo de 0,982 euros y un máximo de 2,109 euros.

El precio medio de la gasolina en toda España es de 1,582 euros el litro, con un mínimo de 0,980 euros en la gasolinera más barata y 2,009 euros en la más cara.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha estimado que el precio de la gasolina y del gasóleo podría seguir subiendo de 8 a 10 céntimos por litro en las próximas semanas.

El lunes 23, antes de los últimos acontecimientos en Oriente Medio, la gasolina se situaba en 1,4712 euros/l y el gasóleo en 1,4232 euros/litro.

Una semana después, ambas referencias registran un aumento de aproximadamente un céntimo y medio, situándose en 1,4842 euros/l y 1,4387 euros/litro, cifras que no responden a la tensión reciente en Irán, sino a un encarecimiento previo del Brent que pasó de 65 a 70 dólares entre finales de enero y principios de febrero.

Entre los factores determinantes se encuentran la evolución de la cotización del petróleo, las decisiones de producción adoptadas por los países de la OPEP, la fortaleza o debilidad del dólar —moneda en la que se comercializa el crudo— y la situación del mercado mayorista europeo. En cualquier caso, la organización de consumidores aconseja comparar los precios en distintas estaciones de servicio ya que entiende que es posible ahorrar hasta un 19 % en función de la gasolinera elegida.

Expertos aconsejan planificar con anticipación los viajes largos, utilizando herramientas digitales y aplicaciones móviles que permitan comparar precios en tiempo real, ya que los valores pueden variar significativamente en cuestión de días o incluso horas.

