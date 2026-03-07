Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedro Sánchez critica a Feijóo y Abascal por apoyar una guera que "perjudicaría a los españoles"

El jefe del Ejecutivo defiende que España debe situarse en el lado de la paz, y ha asegurado que "el rechazo a la guerra" también es una forma de proteger la economía nacional.

Pedro Sánchez en Ponferrada

Marta Alarcón
Publicado:

Este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a los líderes de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de respaldar una guerra impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán que, según ha afirmado, "terminará perjudicando directamente a los ciudadanos españoles", al encarecer el coste de la vida.

Sánchez ha hecho estas declaraciones durante un acto de campaña del PSOE en las elecciones autonómicas de Castilla y León, celebrado junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez. Ante los asistentes, que corearon en varias ocasiones el lema "no a la guerra", el presidente del Gobierno ha aprovechado para arremeter contra los dirigentes del Partido Popular y Vox, a quienes ha acusado de mantener una "posición belicista" sin asumir las consecuencias económicas.

"Feijóo no va a pagar la calefacción de los españoles"

"Feijóo no va a pagar la calefacción de los españoles, ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra", ha afirmado el líder del Ejecutivo, que ha tachado a los dos líderes de la oposición de "hipócritas" por, a su juicio, defender un conflicto que tendría efectos directos sobre el precio de la energía, y los costes del sector agrario.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que España debe situarse en el lado de la paz, y ha asegurado que "el rechazo a la guerra" también es una forma de proteger la economía nacional. "El no a la guerra es un sí a nuestras empresas, a nuestro campo...Estos que se les llena la boca de defender el campo y apoyan una guerra que les va a encarecer su día a día", ha sostenido.

Durante su intervención, Sánchez también ha acusado al PP y a Vox de hacer de la "mentira" su forma de hacer política y de oponerse sistemáticamente a las propuestas del Gobierno. "Dicen siempre que no porque lo propone Pedro Sánchez", ha criticado, en referencia a lo que ha calificado como una estrategia de bloqueo por parte de la oposición.

"Los que se van a quedar solos son los que defienden lo indefendible"

El presidente del Gobierno ha reivindicado además, el posicionamiento internacional del Ejecutivo español y ha defendido que su Gobierno no está aislado en el escenario global. "No estamos solos, somos los primeros. Los que se van a quedar solos son los que defienden lo indefendible", ha afirmado.

En el acto han participado también dirigentes socialistas que han respaldado el papel del presidente. La ministra Ana Redondo ha llegado a definir a Sánchez como el "superhéroe de la democracia y de la paz", mientras que el candidato Carlos Martínez ha agradecido el "posicionamiento internacional rotundo" del jefe del Ejecutivo.

El acto se enmarca en la campaña socialista en Castilla y León, donde el PSOE intenta movilizar a su electorado con un discurso centrado en la defensa de la paz y las consecuencias económicas que, según el Gobierno, tendría una escalada bélica internacional.

