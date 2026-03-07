Detenidos en Madrid dos expertos en artes marciales por presunta difusión de propaganda yihadista

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres con experiencia en artes marciales mixtas (MMA), por su presunta relación con actividades de radicalización vinculadas al yihadismo. La intervención tuvo lugar el pasado martes en la capital, y forma parte de una investigación destinada a detectar y frenar la difusión de propaganda extremista, a través de Internet y otros canales cerrados.

Según ha informado la Policía Nacional, ambos sospechosos están acusados de varios delitos relacionados con el terrorismo, entre ellos el auto adoctrinamiento, la captación ideológica de otras personas, la distribución de material utilizado para la radicalización y la falsificación de documentos.

Las investigaciones policiales permitieron descubrir una estructura dedicada a compartir contenidos de carácter radical, que exaltaban el martirio, promovían la violencia y defendían la implantación de una interpretación extremista de la ley islámica en la sociedad. Según los investigadores, uno de los detenidos presentaba un nivel muy avanzado de radicalización, y manifestaba un fuerte respaldo a la llamada 'yihad violenta' a escala global.

Un proceso de radicalización consolidado

Los agentes también detectaron numerosos mensajes y publicaciones difundidos por este individuo en redes sociales y plataformas digitales privadas. En ellos se reflejaba un discurso marcado por el extremismo ideológico y por mensajes de odio, especialmente dirigidos contra la comunidad judía. Los especialistas en antiterrorismo consideran que estos contenidos evidenciaban un proceso de radicalización consolidado.

El segundo detenido, según la investigación, tenía un papel activo en la difusión de propaganda yihadista entre otras personas. Su labor consistía principalmente en compartir material de carácter extremista y facilitar su circulación en entornos digitales cerrados, lo que habría contribuido a amplificar el alcance de este tipo de mensajes.

Durante el operativo policial se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en distintos puntos de Madrid. En esas inspecciones los agentes incautaron diversa documentación que ahora está siendo examinada por los investigadores. También localizaron un arma simulada cuya procedencia y posible uso están siendo analizados.

Además, la investigación ha puesto de relieve la posible utilización de documentación procedente de Ucrania, que habría sido obtenida de manera irregular, lo que podría constituir un delito de falsedad documental.

Tras su detención, ambos sospechosos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. El juez encargado del caso ha decidido decretar su ingreso en prisión provisional mientras continúan las diligencias y se analizan los materiales intervenidos.

Las autoridades subrayan que este tipo de operaciones son fundamentales para prevenir procesos de radicalización y evitar la propagación de ideologías violentas que puedan suponer una amenaza para la seguridad pública.

