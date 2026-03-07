El 'casi' milagro de Fernando Alonso en Australia: roza la Q2 por delante de Verstappen, Sainz...

A sus 44 años, Fernando Alonso salvó el poco honor que le queda de momento a Aston Martin... El español casi superó la Q1 en el GP de Australia -primero de la temporada- contra todo pronóstico y con un coche a años luz del resto. Se quedó a 7 décimas de la Q2 y terminó por delante de los Cadillac, Stroll, Sainz (ninguno salió a pista) y un Verstappen que se fue contra el muro en uno de sus primeros intentos.

Alonso, 17º por delante de Sainz, Verstappen, Stroll y los Cadillac

Alonso partirá 17º este domingo, donde probablemente no pueda terminar la carrera debido a los innumerables y surrealistas problemas por los que atraviesa el Aston Martin debido a la dejadez de Honda. Un coche sin repuesto de baterías y cuyas vibraciones ponen en 'jaque' la salud de sus respectivos pilotos. El viernes Lance Stroll dijo que ir en el coche "es como electrocutarse en una silla".

Alonso, más rápido que Cadillac

En la primera qualy del año, ni Sainz ni Stroll pudieron salir a pista por un problema eléctrico y uno en el ICE respectivamente. Verstappen, por su parte, se fue contra el muro en lo que fue la gran sorpresa de la jornada, y partirá 20º. Fernando, al menos, superó en ritmo a los Cadillac de Bottas y Checo Pérez, pero casi con total seguridad terminará por detrás de ellos en carrera.

El bicampeón del mundo se quedó a siete décimas de meterse en la Q2, una diferencia que el año pasado habría sido prácticamente insalvable, pero que en la actualidad, y con todo por mejorar en Aston Martin, puede ser un objetivo en el corto y medio plazo. A destacar que Audi metió a Bortoleto en Q3 (fue posteriormente descalificado) en su primera carrera de la historia en F1, y el dominante doblete de Mercedes con la pole de Russell y Antonelli segundo sacando cinco décimas al tercero (el Red Bull de Hadjar).

"Al primer síntoma de que algo no vaya bien no podemos arriesgar y comprometer el próximo fin de semana"

"Seremos flexibles, monitorizaremos la situación en cada vuelta. Como dijo Adrian, vamos cortos de recambios y China es la semana que viene. Espero que podamos dar tantas vueltas como sea posible, ojalá casi toda la carrera, pero al primer síntoma de que algo puede ir mal, no podemos arriesgar por rodar y comprometer el próximo fin de semana. Debemos ser muy flexibles".

Aston cerró el sábado con cierto optimismo, y todo gracias a la labor del ovetense: "Aunque la unidad de potencia sea la misma que ayer, hemos ganado dos segundos solo por estar en la pista y optimizar algunas cosas del chasis. Hay un potencial enorme en este coche, pero necesitamos más vueltas y más consistencia. Es muy frágil, como demuestra el coche 18 (Stroll), dependerá del día", dijo Alonso a 'AS'. "Nos hace falta fiabilidad para desbloquear el potencial del chasis, pero la del motor necesitará más tiempo...", zanjó a los micros de la prensa tras la clasificación.

