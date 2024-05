Las palabras de Djokovic sobre Nadal: "Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por este deporte, pero sobre todo en esta pista"

Novak Djokovic superó anoche al francés Pierre-Hugues Herbert en su estreno en la actual edición de Roland Garros(6-4, 7-6(3) y 6-4) y dio el primer paso en su intento de defensa del título logrado hace un año en la Philippe Chatrier. El número 1 del mundo y vigente campeón del grand slam parisino destacó lo que supone para él jugar en la central de este torneo.

"Es una pista muy especial para mi. Creo que ganar Roland Garros es la montaña más difícil de escalar. Es una victoria en sets corridos. En los momentos que verdaderamente importaban creo que respondí muy bien, jugué un gran tiebreak, me mantuve firme. Estoy feliz por haber empezado de esta manera y por la forma en la que me sentí en la pista. Si lo comparamos con las semanas previas me siento bien, mejor. Estoy yendo en la dirección correcta, aunque esto es solo el principio", analizó Nole.

Djokovic se rinde al legado de Rafa Nadal en Roland Garros

El tenista de Belgrado estuvo un día antes presente en la grada de la Philippe Chatrier, viendo en primera persona el duelo entre Rafa Nadal y Alexander Zverev. Djokovic tuvo unas bonitas palabras de elogio hacia el balear por la historia que ha construido durante su carrera en Roland Garros.

"Lo que ha construido quedará para siempre grabado en la historia. Aunque él mismo dijo que no sabía si sería su último partido, hay que admirar lo que ha hecho", señaló Djokovic.

"Toda la historia que ha construido quedará para siempre grabada. Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por este deporte, pero sobre todo en esta pista", añadió Nole.

El número 1 del mundo y uno de los únicos tres jugadores que han sido capaces de ganar a Nadal en Roland Garros analizó el partido del balear ante Zverev y opinó que el manacorí "jugo bastante bien" y "a un nivel bastante más alto" que en Roma o Barcelona.

"Creo que jugó bastante bien en comparación con lo que le vimos en Roma y en Barcelona, creo que jugó a un nivel bastante más alto. A pesar de perder en sets corridos, tanto el segundo como el tercero fueron bastante ajustados. Fácilmente podría haber ganado uno de esos dos sets y quizás el partido se hubiese movido en otra dirección. Creo que tuvo algo de mala suerte con el cuadro, porque Zverev está en un gran momento de forma tras ganar Roma y sacó muy bien. Es muy difícil enfrentarte a Sasha cuando siente la bola tan bien", explicó Djokovic.

"Fue genial ver el partido. No recuerdo la última vez que vi un set en directo de ningún partido a este nivel, exceptuando los partidos de Copa Davis. Vi que Iga y Alcaraz estaban también en la pista. Todos queríamos tener un pequeño recuerdo del ambiente, de este posible momento único, el que podía ser su último partido en París", finalizó Nole.

