Los planes de Rafa Nadal tras su adiós a Roland Garros: sin gira de hierba y con los JJOO en el horizonte

Rafa Nadal cedió este lunes ante Alexander Zverev en la primera ronda de Roland Garros, un partido que nadie sabe si fue el último del balear en el grand slam parisino y en el que el balear ofreció un buen nivel pese a la derrota en tres sets (6-3, 7-6 y 6-3). Y es que el rival que tenía enfrente es, a día de hoy, el jugador más en forma del circuito y el máximo candidato a alzar la Copa delos Mosqueteros el próximo domingo 9 de junio.

"No he tenido malas sensaciones. Me he demostrado que estoy listo para más de lo que he hecho, que ha sido caer en primera ronda. Creo que he hecho un partido bueno, poniendo en perspectiva toda la forma en la que llegaba. Por momentos he jugado bien, bien de verdad. Otros momentos he cometido errores que se explican por la falta de rodaje. No se construye una casa en dos días. He podido jugar sin limitaciones, he jugado el partido, he luchado, he tenido opciones reales de poner el partido en la situación completamente diferente contra uno de los mejores jugadores del mundo. Me voy satisfecho", aseguraba Rafa Nadal tras su derrota en la Philippe Chatrier.

Unas palabras que dejan entrever que Nadal aúnno piensa en la retirada. La cuestión es cuál es la hoja de ruta del ganador de 22 grand slam a partir de ahora. El propio Rafa descartó estar en la gira de hierba y en Wimbledon, el tercer grand slam de la temporada.

"Me he demostrado que estoy listo para más de lo que he hecho" || Rafa Nadal

"No lo puedo confirmar, pero se me hace difícil hacer una transición a la hierba, teniendo los Juegos Olímpicos de nuevo en tierra batida. Así que no puedo confirmar nada. Necesito hablar con el equipo. Analizar muchos hechos. Pero no creo que vaya a ser inteligente, después de todas las cosas que le sucedieron a mi cuerpo, hacer ahora una gran transición a una superficie completamente diferente y luego volver inmediatamente a la arcilla", admitió el balear.

Renuncia a Wimbledon y se centra en los Juegos Olímpicos de París

Descartada la gira de hierba y Wimbledon, la mirada de Nadal está ya en los Juegos Olímpicos de París, cuya competición de tenis se disputará del 27 de julio al 4 de agosto. Rafa tiene previsto jugar el torneo individual y el dobles con Carlos Alcaraz. Pero aún quedan dos meses hasta la cita olímpica y el español necesita partidos. El problema para el campeón de 22 grand slam es doble: el calendario y su actual ranking, que le podría deparar otro sorteo complicado de cara los JJOO.

El calendario durante el mes de junio hace imposible disputar partidos en tierra batida, por lo que Nadal deberá esperar al mes de julio para volver al circuito. Lo más probables es que lo haga en el ATP500 de Hamburgo, del 15 al 21 de julio, justo la semana posterior a Wimbledon (del 1 al 14 de julio). Hay dos torneos más sobre el polvo de ladrillo que Nadal podría jugar antes de los JJOO: el ATP250 de Gstaad y el ATP250 de Bastad, ambos del 15 al 21 de julio. Hamburgo, Gstaad o Bastad, tres opciones para Nadal de cara a preparar la cita olímpica.

Aún quedaría el ATP250 de Umag, pero las fechas (del 21 al 27 de julio) parecen demasiado próximas a los Juegos Olímpicos. El otro problema de cara a la cita olímpica en París será su actual ranking, un aspecto que le podría deparar otro sorteo endiablado.

"Yo confío en llegar bien preparado. Lo que pasa es que en los Juegos Olímpicos estaré en la misma situación que aquí. Voy a salir a jugar aquí en primera ronda y me puede tocar cualquiera. Estamos en una situación que es completamente diferente a la que he vivido el resto de mi carrera. Más allá de todos los problemas que hemos tenido, tampoco voy a tener tres torneos más sobre tierra batida antes de jugar los Juegos y no voy a ir de cabeza de serie tampoco", reconoció Nadal.

¿El último Roland Garros?

La otra gran duda que quedó este lunes flotando en la atmosfera de la Philippe Chatrier era si Nadal había jugado su último partido en Roland Garros. Parece que el balear quiere volver en 2025, pero ni él fue capaz de aclarar ese punto.

"Probablemente, hay un gran porcentaje de que no vuelva a jugar aquí, pero no el cien por cien. La preparación ha sido increíble y viajar con la familia está siendo divertido, aunque a lo mejor digo dentro de dos meses que es suficiente", apuntó Rafa Nadal.

"¿Mi futuro? En un año pueden pasar muchas cosas"

Sobre su futuro, Nadal explicó que se da de plazo hasta los Juegos de París para ver si está en condiciones de seguir.

"Ahí haré un equilibrio, veré cómo estoy a todos los niveles, de motivación, físico,... y tomaré una decisión. En un año pueden pasar muchas cosas, dependerá de si soy capaz de estabilizarme y disfrutar el día a día, cosa que ha sido imposible estos dos últimos años. La lógica me dice que será muy difícil llegar al año que viene. La realidad se verá con el paso de las semanas", admitió Nadal.

"Pero si es mi última vez en Roland Garros, me voy en paz conmigo mismo, he pasado 20 años aquí, lo he dado todo por este torneo. Mi sueño era volver, he perdido, pero eso forma parte del juego", apuntó la leyenda del tenis.

Solo el paso de las semanas y las sensaciones de Nadal marcaran el futuro del balear. Habrá que esperar para confirmar si aún hay Rafa para un año más.

