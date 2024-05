Mats Wilander, tras la derrota de Nadal en Roland Garros: "Zverev era peor rival que Djokovic o Alcaraz..."

La precoz eliminación de Rafa Nadal en Roland Garros 2024 (nunca había perdido antes de tercera ronda) ante una espectacular versión de Alexander Zverev (6-3, 7-6 y 6-3) en más de 3 horas de partido ya deja las primeras conclusiones y análisis en algunas voces autorizadas del tenis.

"¿Nadal? Habría ganado al 90% del cuadro"

Mats Wilander, extenista sueco y siete veces ganador de Grand Slam (tres en Roland Garros), quedó sorprendido con el gran nivel del balear y dejó claro que no habría perdido ante casi ningún tenista del cuadro: "Habría ganado al 90% del cuadro a día de hoy. Solo hay unos pocos chicos que le podrían haber batido. Y Zverev es el peor rival posible en primera ronda", explicó el comentarista de 'Eurosport'.

Zverev, reciente campeón del Masters de Roma, enlaza además tres ediciones consecutivas llegando a semifinales en el slam parisino, ayer fue demasiado rival para un notable Nadal al que solo le faltó ritmo de partidos y algún que otro automatismo en su juego.

"Zverev era peor rival que Djokovic y Alcaraz"

Wilander, además, recalcó que el alemán era "peor rival incluso que Novak Djokovic y que Carlos Alcaraz" y 'echó' un capote a Nadal haciendo referencia a las condiciones de partido, que tampoco favorecieron al 14 veces campeón: "Se jugó bajo techo, hacía frío fuera y la bola no volaba tanto. Pese a ello, estuvo cerca y eso es positivo para Rafa".

El extenista de 59 años habló sobre la presencia del balear en los Juegos de París que se disputarán en las instalaciones de Roland Garros (27 julio al 4 de agosto): "Son un gran desafío y para él jugar aquí en la Philippe Chatrier es increíble, y sería un final increíble a su carrera", concluyó.

¿Y ahora qué?

Por otra parte, con Nadal ya eliminado de Roland Garros a 27 de mayo queda por conocer cuál será su hoja de ruta a partir de ahora. El español dejó bastante claro que en sus planes no está jugar la gira de hierba ni Wimbledon (1 al 14 de julio), y que sus esfuerzos van encaminados a preparar lo mejor posible los que serán sus últimos Juegos Olímpicos, en París del 27 julio al 4 de agosto, donde jugará individuales y seguramente dobles con Alcaraz. Hasta entonces faltan exactamente dos meses, un tiempo que Nadal aprovechará para descansar y desconectar, pero también seguir entrenando a alta intensidad. Será su decisión competir o no en torneos previos en tierra batida (ATP 500 de Hamburgo, del 15 al 21 de julio o el ATP 250 de Gstaad y el ATP 250 de Bastad) para continuar compitiendo con grandes raquetas del panorama tenístico. No obstante, Nadal no tiene ninguna oportunidad de llegar a París como cabeza de serie, algo que puede depararle un nuevo enfrentamiento 'mortal' a las primeras de cambio con uno de los favoritos.

