Djokovic supera a un bravo Ruud y ya es el tenista masculino con más Grand Slams de la historia

Golpe ¿definitivo? a la historia del tenis. Novak Djokovic (Belgrado, 1987) parece haber zanjado el que para muchos es la madre de todo los debates tras su imponente victoria en el Roland Garros 2023. El serbio ha levantado hoy el 23º Grand Slam de su carrera tras ganar a Casper Ruud en la final (7-6, 6-3 y 7-5) y superar a Rafa Nadal (22 y ausente en este torneo por lesión) como el tenista más laureado de todos los tiempos.

Ruud, a la final con todo en contra

Un 0-4 en el enfrentamiento directo ante Novak y dos finales de Grand Slam perdidas (RG 2022 y US Open 2022) no parecían la mejor carta de presentación para que Casper Ruud doblegara al serbio en la final en la que este podía conquistar su 23º Grand Slam, el que más de la historia del tenis. Un partido por la más absoluta grandeza o por el sueño de todo tenista, ganar tu primer grande.

Pero el noruego, formado en la Academia de Rafa Nadal, intentó salir al partido por el título "sin presión", como él mismo aseguró tras las semifinales. Con Novak enfrente hasta Alcaraz la sintió. Un buen comienzo era necesario para que Casper tuviera alguna opción de la machada. Y así fue, hasta 3-0 de inicio y un 4-2 posteriormente manejó el tenista de 24 años. Tuvo incómodo a Novak hasta que el balcánico fue entrando en la final. Como una olla entrando en ebullición. En primer set fue de locura, alternativas, intercambios largos, puro tenis de tierra batida y dos jugadores que sabían de la importancia de empezar dominando.

Djokovic ganó la final en un primer set extraterrestre

Ruud quiso copiar a su ídolo y maestro, Rafa Nadal, con bolas altas y profundas. Le sirvió para llevar la primera manga al tiebreak y exigir a un Djokovic que tuvo que sudar, correr y exprimirse al máximo para adjudicarse el set en la muerte súbita (7-1) y tras 1h 22 minutos. Ni el mejor Ruud pudo acaso 'ensuciar' una estadística brutal de Nole en este torneo: 6 tiebreak jugados, 6 ganados y 0 errores no forzados ¡0! Un parcial demasiado duro para el noruego, que necesitaba mucho más que su rival el verse 1-0 en el marcador. El resto, poca historia tuvo. Casper hizo lo imposible para seguir en el partido, especialmente en el aspecto mental, pero Nole no le dejó. Porque cuando Djokovic, Nadal o Federer pueden matarte deportivamente lo hacen. No titubean lo más mínimo. Consiguió un break inicial en el segundo set y a campeonar. 6-3 el segundo y 7-5 el tercero. Bravo por Ruud, dio la cara hasta el final. Pero Nole es mucho Nole. Hoy no le tembló la muñeca como sí lo hizo ante Medvedev en el US Open 2021.

Nole, autopista libre con un Nadal mermado por las lesiones

Con esta victoria en París, Djokovic ya es el tenista más laureado de la historia. Y lo hace por primera vez. Federer y Nadal conocen esa sensación pero el serbio no sabía lo que era despertarse y saber que absolutamente nadie tiene más Grand Slams que tú. Ahora ya sabe que, además, finalizará su carrera casi con total seguridad en lo más alto de este ranking y que seguramente pase mucho mucho tiempo hasta que alguien siquiera se le acerque, o más bien se les acerquen a estos tres superdotados de la raqueta.

Nadal, que se lesionó de gravedad en Australia, no jugó Roland Garros y tampoco estará en Wimbledon ni en el US Open, parece ya totalmente fuera de esta lucha. Las lesiones se lo han impedido. Los problemas físicos le persiguieron durante toda su carrera y no le han soltado hasta el final de esta. Estos nos han privado de ver una última batalla de los dos más grandes de la historia. El balear, pese a todo, confía recuperarse y competir en 2024 en aquellos lugares que le hicieron grande (Australia, la gira de tierra, Roland Garros, US Open, ¿Juegos en París?...).

Un sinfín de récords tras la gloria en París

Por otra parte, la lista de éxitos del balcánico tras triunfar en Roland Garros es casi inacabable: recupera el número 1, se convierte en el tenista más mayor en ganar este torneo (36 años y 20 días), suma otro título más (94 por los 92 de Nadal), es también el primer tenista en ganar al menos 3 veces cada grande e iguala a Serena Williams con 23 títulos, solo Margaret Court sumó más (24). Muy mal se le tiene que dar para no acabar siendo el primero en esta lista.

Y llega Wimbledon...

Lo mejor para el nuevo número 1 del mundo es que el futuro cercano no le puede sonreír más. En menos de un mes llega Wimbledon, el tercer 'grande' del año. Digamos que tampoco se le da mal a Nole, 7 títulos y 4 de forma consecutiva. Siendo sinceros el panorama para el resto de tenistas será incluso más desolador que en este torneo. El circuito carece de un especialista en hierba que pueda plantar cara al de Belgrado. Fíjense, Berrettini y Kyrgios pueden ser los que más cerca estén de hacerlo. El primero lleva dos meses sin jugar y solo ha ganado 6 partidos en 2023; el segundo más de lo mismo, 7 meses de inactividad por lesión. Habrá que ver cómo rinden Tsitsipas, Zverev, Medvedev y especialmente Carlitos Alcaraz. Lo que está claro es que Djokovic no puede ser más favorito para sumar en la hierba del All England Club el 24 de su carrera. Chapó por Novak Djokovic. Solo queda levantarse y aplaudir.