El olor a marihuana se cuela en el US Open: "Vayas donde vayas..."

Casper Ruud, finalista en 2022, asegura que el ambiente en Flushing Meadows está marcado por un olor constante a cannabis tras su legalización en Nueva York.

Casper Ruud en el US Open

Casper Ruud en el US Open

Casper Ruud no ha dudado en señalar uno de los problemas recurrentes del US Open. El noruego, finalista en 2022 y formado en la Rafa Nadal Academy, criticó públicamente el ambiente que se vive en Flushing Meadows, donde asegura que el olor a marihuana es constante. "Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito", declaró.

No es la primera vez que el último Grand Slam del año queda salpicado por esta polémica. Otros tenistas ya se habían quejado en temporadas anteriores, entre ellas la griega Maria Sakkari, quien también denunció la presencia molesta de humo en el ambiente de las canchas.

Se legalizó el consumo recreativo en 2021

La situación se ha visto acentuada en los últimos años, especialmente desde que en 2021 se legalizó el consumo recreativo de cannabis en la ciudad de Nueva York. Una medida que, unida al carácter abierto del torneo y sus instalaciones, ha provocado que el olor se haya convertido en una queja habitual de los jugadores que compiten en Flushing Meadows.

Concretamente, la pista 17 está muy cerca del parque Corona y por eso huele especialmente a porro. "La pista 17 huele como la habitación de Snoop Dogg. Estoy muy feliz por ellos", bromeó Alexander Zverev en 2023.

