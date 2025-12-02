Aitana Bonmatí pasa por el quirófano y estará cinco meses de baja

Aitana Bonmatí ha sido operada este martes de la rotura que sufrió en el peroné de su pierna izquierda en un entrenamiento con la selección española el pasado domingo. Así lo ha confirmado el Barcelona, su actual club y que estima un tiempo de baja de cinco meses para la actual Balón de Oro.

"La jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí ha sido intervenida satisfactoriamente de la fractura transindesmal del peroné izquierdo. Esta cirugía ha corrido a cargo del doctor Antoni Dalmau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de cinco meses", informa el Barcelona en sus redes sociales.

La centrocampista del Barcelona y triple Balón de Oro dice adiós prácticamente a lo que resta de temporada por la primera lesión grave que sufre en su carrera.

Aitana Bonmatí se lesionó el pasado domingo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) durante el entrenamiento matinal de la selección española para preparar el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones el martes contra Alemania. Según desveló la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la lesión se produjo "tras un mal apoyo en una acción fortuita" y le hizo perderse el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones de este martes ante Alemania en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.