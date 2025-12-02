El hijo de Ábalos asegura que Pedro Sánchez ordenó a su padre "ir a ver a Delcy a Barajas"

El hijo de José Luis Ábalos asegura a través de el diario El Mundo que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dio la orden directa a su padre de ir a ver a Delcy, la vicepresidenta de Venezuela, al aeropuerto de Barajas. Explica que "no se hizo nada sin que lo supiera el presidente". Asegura que en un primer momento "nadie sabía que esta señora no tenía permitida la entrada en la Unión Europea" y que "se dieron cuenta cuando ya venía para España", ante lo que "saltaron las alarmas y mandaron a mi padre a evitar" lo que iba "a ser un conflicto internacional tremendo".

"Su aliado era Zapatero, no Aldama"

Víctor Ábalos relata que su padre "simplemente siguió órdenes del comisario de Barajas". "Subió al avión de Delcy y ella le dijo: '¡Quiero hablar con Zapatero!'. Realmente, su aliado era Zapatero, no Aldama. Entonces se lio una... Al final mi padre lo resolvió y a Delcy se le buscó otro vuelo", explica. El hijo mayor de Ábalos se pregunta "¿por qué vino Delcy a España?", ante lo que cuenta que "los intereses eran empresariales. En ese viaje lo que importaba era la agenda apretada que tenía. Venezuela lanzaba a sus embajadores a Europa", cuenta, en un momento en el que Juan Guaidó perdía peso como presidente encargado del país y Ábalos ya negociaba con el hermano de Delcy.

"Un antes y un después"

Aquella noche cambió el destino de José Luís Ábalos, sentencia su hijo. Fue "un antes y un después", señala considerando que su padre "se comió un marrón y cayó en desgracia", por un lado "para la prensa" al no tener el respaldo del presidente desde el principio, y por otro lado "en el Ministerio, porque el equipo de Pepe Blanco aprovechó este episodio para activarse contra él porque mi padre se negaba a recibir a los clientes de la consultora Acento".

El rescate de Air Europa

Víctor Ábalos también hace alusión al rescate de Air Europa. Relata que su padre, encarcelado por el Tribunal Supremo en la prisión de Soto del Real, "sufrió una presión brutal por parte de todos: de la familia Hidalgo, de los intermediarios y del Gobierno". "Los Hidalgo, en esa situación, tiraron la red de pesca e intentaron que todo el mundo les ayudara", añade, donde incluye a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, acusación en la que coincide con su padre. "Para eso contaron con la ayuda de Víctor de Aldama y consiguieron el rescate, pero con unas condiciones leoninas", precisa.

En cuanto a la creación de la 'cloaca' comandada por la ex militante socialista Leire Díez, señala que su padre se reunió con ella en al menos una ocasión. "Era una persona muy conflictiva. ¡Y cómo te tienes que considerar a ti misma para dirigir una operación así!", se sorprende.

Por el momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha hecho declaraciones en cuanto al exministro ni a sus acusaciones hacia Begoña Gómez sobre el rescate de Air Europa o el 'Delcygate'.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.