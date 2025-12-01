El origen de la peste porcina africana podría estar en un bocadillo de embutido

La preocupación por la peste porcina africana en España va a más. Tras el hallazgo este fin de semana de varios jabalíes muertos en la sierra de Collserola, cerca de Barcelona, ha obligado a la Generalitat de Catalunya a extremar las precauciones para evitar su propagación a más animales. Como consecuencia, el conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Gereralitat de Catalunya, Óscar Ordeig, ha confirmado que unos 117 efectivos de la UME han llegado a Barcelona para ayudar en el control del brote, a los que se le suman otros 300 efectivos que reúnen a los Mossos d' Esquadra, a los Agentes Rurales y a miembros del Seprona de la Guardia Civil entre otros.

Aquí podría estar el origen de la peste porcina africana

Ordeig ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población y ha reconocido que "el trabajo va bien", ya que los sospechosos están "focalizados" en la misma zona donde se detectaron los primeros casos. Y ha desvelado que el origen de este virus puede estar en un bocadillo: "Es el primer brote de PPA desde 1994, y el origen puede que esté en un bocadillo contaminado que pudo llegar a la basura, y que un jabalí se lo comiese", se trata de una hipótesis que se confirmará o se desmentirá en los próximos días.

El conseller pide colaboración ciudadana

En una entrevista en RAC1, el conseller ha pedido "colaboración ciudadana" para no alimentar a los jabalíes, cerrar correctamente las bolsas de basura y alertar ante cualquier avistamiento de jabalíes. Además, ha reprochado que algunas personas hayan vulnerado las restricciones de acceso a Collserola este fin de semana: "Cambiar la ruta un día puede evitar un impacto enorme en la economía catalana", ha advertido.

Ordeig ha subrayado que los próximos días serán decisivos, y que "de aquí al viernes nos jugamos el 90 % del éxito", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de que un descontrol del brote sería "terrible" para las exportaciones y para las granjas porcinas.

España, número uno en producción de carne de cerdo

España es considerada como una de las grandes potencias mundiales en la producción y exportación de carne de cerdo. Solo en 2024, las ventas al mercado asiático alcanzaron las 540.000 toneladas, generando un valor de 1.100 millones de euros. A nivel interno, la actividad porcina supone el 40% de toda la producción ganadera nacional, convirtiéndose en uno de los pilares económicos del campo español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

﻿Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.