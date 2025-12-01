Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

PESTE PORCINA AFRICANA

El origen de la peste porcina africana podría estar en un bocadillo de embutido

Óscar Ordeig pide colaboración ciudadana para no propagar el virus y desvela cuál puede ser el origen de la peste porcina africana.

Peste porcina

El origen de la peste porcina africana podría estar en un bocadillo de embutido | Antena3.com

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

La preocupación por la peste porcina africana en España va a más. Tras el hallazgo este fin de semana de varios jabalíes muertos en la sierra de Collserola, cerca de Barcelona, ha obligado a la Generalitat de Catalunya a extremar las precauciones para evitar su propagación a más animales. Como consecuencia, el conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Gereralitat de Catalunya, Óscar Ordeig, ha confirmado que unos 117 efectivos de la UME han llegado a Barcelona para ayudar en el control del brote, a los que se le suman otros 300 efectivos que reúnen a los Mossos d' Esquadra, a los Agentes Rurales y a miembros del Seprona de la Guardia Civil entre otros.

Aquí podría estar el origen de la peste porcina africana

Ordeig ha mandado un mensaje de tranquilidad a la población y ha reconocido que "el trabajo va bien", ya que los sospechosos están "focalizados" en la misma zona donde se detectaron los primeros casos. Y ha desvelado que el origen de este virus puede estar en un bocadillo: "Es el primer brote de PPA desde 1994, y el origen puede que esté en un bocadillo contaminado que pudo llegar a la basura, y que un jabalí se lo comiese", se trata de una hipótesis que se confirmará o se desmentirá en los próximos días.

El conseller pide colaboración ciudadana

En una entrevista en RAC1, el conseller ha pedido "colaboración ciudadana" para no alimentar a los jabalíes, cerrar correctamente las bolsas de basura y alertar ante cualquier avistamiento de jabalíes. Además, ha reprochado que algunas personas hayan vulnerado las restricciones de acceso a Collserola este fin de semana: "Cambiar la ruta un día puede evitar un impacto enorme en la economía catalana", ha advertido.

Ordeig ha subrayado que los próximos días serán decisivos, y que "de aquí al viernes nos jugamos el 90 % del éxito", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de que un descontrol del brote sería "terrible" para las exportaciones y para las granjas porcinas.

España, número uno en producción de carne de cerdo

España es considerada como una de las grandes potencias mundiales en la producción y exportación de carne de cerdo. Solo en 2024, las ventas al mercado asiático alcanzaron las 540.000 toneladas, generando un valor de 1.100 millones de euros. A nivel interno, la actividad porcina supone el 40% de toda la producción ganadera nacional, convirtiéndose en uno de los pilares económicos del campo español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

﻿Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Publicidad

Sociedad

Piscina cubierta (imagen de archivo)

Muere una niña de 12 años en la piscina de un centro deportivo de Vila-real, Castellón

Aterrizaje de emergencia por una muerte a bordo

Un avión aterriza de emergencia en Bilbao tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Padre de la menor

Los mensajes que levantan la sospecha de la familia de una de las jóvenes muertas en Jaén: "Ella no escribía así"

Un descampado de noche
Andalucía

Encuentran a los 3 jóvenes que agredieron sexualmente a una chica de 18 años en Málaga

Un repartidor en la carretera
Atropello

VÍDEO: Una furgoneta recorre varios metros de la A-7 con un repartidor en el capó tras atropellarlo en Algeciras

Atasco en una autovía
Imprudencias

VÍDEO: La peligrosa maniobra de un conductor al dar marcha atrás al ver un atasco en Almería

La acción se ha vuelto viral tras difundirse en redes sociales y ha reavivado el debate sobre las temerarias imprudencias que a menudo se ven al volante. Las imágenes son un ejemplo de lo que nunca se debe hacer en la carretera.

Desde Ábalos hasta el Papa León XIV, así es el famoso belén de Valga con más de 4.000 figuras
Belén

Desde Ábalos hasta el Papa León XIV, así es el famoso belén de Valga con más de 4.000 figuras

Llega el mes de diciembre y con el la época de visitar los belenes. En Valga, un pequeño pueblo de la provincia de Pontevedra, tienen uno de los más famosos de Galicia, en el que cada año incorporan escenas de la actualidad política y social.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenido en Canarias un falso representante deportivo por cometer abusos sexuales a menores

Imagen de una chimenea

Muere un hombre tras quedar atrapado en la chimenea de una vivienda en Jaén

Imagen del parque de la Concordia, Jaén, donde aparecieron muertas dos menores

El instituto de una de las dos menores fallecidas en Jaén tenía abierto el protocolo de autolesiones

Publicidad