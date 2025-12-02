El aviso de Djokovic de cara a 2026: "Estoy intentando reconstruir mi cuerpo"

Novak Djokovic arranca el próximo mes de enero su vigésima tercera temporada en el circuito de la ATP y lo hará con el objetivo que llega persiguiendo desde hace dos años: ganar su 25º grand slam. La cuenta se paró en septiembre de 2023 tras conquistar el US Open ante Medvedev. Ese día el serbio alzaba su cuarto Abierto de los Estados Unidos y el 24º grand slam de su carrera. El 25º major parecía al alcance del serbio, pero en las dos últimas temporadas ese sueño ha colisionado con Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, los dos dominadores del tenis actual y que han frustrado al de Belgrado en repetidas ocasiones.

Nole, en estas dos últimas temporadas, solo ha podido jugar una final de grand slam: Wimbledon 2024. Pero Alcaraz le superó en tres sets corridos. En 2025, el serbio ha jugado todas las semifinales de los cuatro grandes torneos del calendario, topándose con Zverev en Australia, con Sinner en Roland Garros y Wimbledon, y con Alcaraz en el US Open.

El ganador de 101 títulos ATP sabe que el camino hacia el ansiado 25º grand slam pasa por encontrar la fórmula para batir a Sinner y Alcaraz, algo para lo que ya está trabajando, como ha explicado en una entrevista a Sky Sports.

"Me estoy tomando un breve descanso y tratando de reconstruir mi máquina, por así decirlo, en la terminología de las carreras. Me he lesionado bastante en los últimos 18 meses, así que estoy intentando reconstruir mi cuerpo para que el inicio de la próxima temporada sea genial y, con suerte, pueda seguir el ritmo de los mejores", explica Djokovic.

Patrick Mouratoglou, sobre Djokovic: "Es la persona menos falsa del tenis"

El mítico entrenador francés Patrick Mouratoglou ha hablado sobre Novak Djokovic en su perfil de LinkedIn y ha dejado una curiosa reflexión acerca del tenista serbio, a quien califica como "la persona menos falsa de todo el ecosistema tenístico".

"Es, en cierto modo, irónico: durante mucho tiempo, la gente se hartó de proclamar que Novak era 'el falso'. Sin embargo, Novak es, probablemente, la persona menos falsa de todo el ecosistema tenístico. Novak posee convicciones reales, y el dinero jamás le hará participar en algo que vaya en contra de lo que él proclama. Mucha gente no se da cuenta de lo excepcional que es esto. Sé de buena tinta que ha rechazado muchos acuerdos, ya sea porque no creía en el producto, porque no se alineaba con los valores de la compañía, porque no pensaba que los videojuegos eran buenos para los niños, aunque el contrato fuese enorme", apunta Patrick Mouratoglou.

"Sé que muchos dirán que es fácil para él, porque es rico. Pero déjenme decirles algo: la mayoría de jugadores que genera ese mismo dinero no suele rechazar contratos por convicciones personales. Ah: no piensen que la gente que tiene mucho dinero no quiere más. Para muchos, nunca es suficiente... por eso Novak es diferente. Para él, el dinero no es un valor. La seguridad importa. La estabilidad importa. Nunca, eso sí, por encima de su integridad. Te guste o no Novak Djokovic, esta parte de su personalidad merece respeto", finaliza Mouratoglou.