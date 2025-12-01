Los mensajes que levantan la sospecha de la familia de una de las jóvenes muertas en Jaén: "Ella no escribía así"

Jaén sigue conmocionado tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos menores en un parque de Jaén. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este sábado, en el parque de la Concordia de la capital jiennense, cuando el 112 recibía una llamada que avisaba de la presencia de dos cuerpos de dos adolescentes, aparentemente sin vida. A los pocos minutos se desplazó hasta el lugar de los hechos un gran despliegue de servicios de emergencia, quienes no pudieron hacer nada por salvar la vida de las dos jóvenes.

Tras la noticia, son muchas las especulaciones que han salido a la luz sobre la posible causa de su muerte; por un lado, varios compañeros y amigos de las dos menores aseguraron este domingo que ambas "habrían sufrido acoso escolar recientemente en el centro IES San Juan Bosco de Jaén". La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por su parte, ha emitido un comunicado para evitar especulaciones, en el que pide "prudencia y tranquilidad" mientras se desarrolla la investigación.

"No ha sido un suicidio, lo han disfrazado de esa manera"

Aunque el caso se está investigando como un posible suicidio, el padre de una de las menores fallecidas lo ha negado ante los micrófonos de Antena 3 en la mañana de este lunes: "No ha sido un suicidio, lo han disfrazado de esa manera. Hay muchas incoherencias en todo esto, mi niña jamás hubiera decidido esto porque era una niña feliz, y no le faltaba nada".

El padre de la víctima apunta a que fueron manipuladas, ya que la posición en la que aparecieron los cuerpos y los nudos de las cuerdas tan bien atados, no habían podido hacerlos ellas.

Otra de las cosas que no cuadra a los padres de una de las menores, han sido los mensajes intercambiados con la otra joven fallecida, ya que no eran "típicos" de una adolescente de esa edad, y estaban escritos perfectamente. Según ha subrayado el padre: "Todos sabemos como escriben las niñas a estas edades, que en lugar de poner un: "Bien", ponen "Bn" y mandan emojis. También dudamos de los mensajes que le envió a su novio, porque ella no escribía así".

Una de las menores podría haber incitado a la otra a quitarse la vida

Después de que la Policía Nacional haya confirmado que la primera inspección ocular no indica signos de violencia externa, se está investigando si fue una de las menores la que indujo a la otra a acabar con su vida para hacerlo juntas. Ya que en el instituto en el que estudió una de las menores fallecidas el curso pasado, abrió un protocolo por autolesiones.

