Feijóo responde a Sánchez: "Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE"

El presidente del Gobierno ha negado las acusaciones de Ábalos en una entrevista este mismo martes en 'RAC1' señalando que "no vamos a aceptar chantajes y amenazas". Por su parte, Feijóo ha respondido a su llegada al desayuno de Alfonso Fernández Mañueco en Madrid, señalando que el presidente del Gobierno "no tiene credibilidad". Precisa, además, "que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía". Sentencia Feijóo que "Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE".

Sobre el presidente del Gobierno, Feijóo ha destacado que "el señor Sánchez no dejaría de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición sin el señor Ábalos".

Ábalos tira de la manta

El hijo de José Luis Ábalos sigue tirando de la manta mediante sus declaraciones en el diario El Mundo. Este martes ha asegurado que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dio la orden directa a su padre de ir a ver a Delcy, la vicepresidenta de Venezuela, al aeropuerto de Barajas. Explica que "no se hizo nada sin que lo supiera el presidente". Asegura que en un primer momento "nadie sabía que esta señora no tenía permitida la entrada en la Unión Europea" y que "se dieron cuenta cuando ya venía para España", ante lo que "saltaron las alarmas y mandaron a mi padre a evitar" lo que iba "a ser un conflicto internacional tremendo".

Víctor Ábalos relata que su padre "simplemente siguió órdenes del comisario de Barajas". "Subió al avión de Delcy y ella le dijo: '¡Quiero hablar con Zapatero!'. Realmente, su aliado era Zapatero, no Aldama. Entonces se lio una... Al final mi padre lo resolvió y a Delcy se le buscó otro vuelo", explica. El hijo mayor de Ábalos se pregunta "¿por qué vino Delcy a España?", ante lo que cuenta que "los intereses eran empresariales. En ese viaje lo que importaba era la agenda apretada que tenía. Venezuela lanzaba a sus embajadores a Europa", cuenta, en un momento en el que Juan Guaidó perdía peso como presidente encargado del país y Ábalos ya negociaba con el hermano de Delcy.

Sánchez niega las acusaciones de Ábalos

A eso de las ocho y media de la mañana de este martes, Pedro Sánchez hablaba del exministro José Luis Ábalos en una entrevista concedida a 'RAC1'. Sánchez señala, en referencia a las últimas noticias publicadas sobre el Delcygate o el rescate de Air Europa, que todo lo que se está diciendo son "mentiras, bulos, desinformación", a la vez que "no vamos a aceptar chantajes y amenazas, tampoco del PP".

