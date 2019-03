Nadal supera a Karen Khachanov y se mete en octavos de final

La maestría de Rafael Nadal se impuso a los 21 años del ruso Karen Khachanov, y el español se colocó en los octavos de final de Wimbledon al derrotarle por 6-1, 6-4 y 7-6 (3) en dos horas y 15 minutos, para citarse con el luxemburgués Gilles Muller, su verdugo en la segunda ronda de 2005.

La pista central del All England se le da bien a Nadal. Ya lleva dos partidos seguidos sumando allí confianza (el primero lo ganó en la número uno contra el australiano John Millman) y el de Manacor prosigue su marcha triunfal sin ceder un set, tras ganar su décimo Roland Garros, donde tampoco concedió uno.

For the 10th time in a row, @RafaelNadal wins a Grand Slam match without dropping a set

He moves on with a 6-1, 6-4, 7-6 win over Khachanov pic.twitter.com/CJ979awZa8