Nadal responde a Zverev y a la prensa: "No pienso en mi retirada, al contrario que vosotros"

Parece mentira que algunos quieran la retirada de Nadal antes de que el propio jugador apenas piense en esta. Tras las dos derrotas del español en la United Cup las preguntas sobre su posible adiós al tenis fueron constantes en ambas ruedas de prensa (tras perder ante Norrie y después ante De Miñaur). Ahora ha sido un compañero de profesión, Alexander Zverev, el que intuye que el ganador de 22 Grand Slams se retirará este año.

"Rafa Nadal lamentablemente se retirará tras Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós", dijo el alemán en una entrevista a 'Eurosport'. Dichas declaraciones han sorprendido al mundo del tenis y al propio jugador mallorquín, que ha vuelto a ver como se 'pone' en entredicho su futuro profesional.

"No sé lo que va a pasar. No suelo opinar a seis meses vista. Con Zverev tengo una muy buena relación, pero no tanto como para confesarle algo así. Estoy aquí para jugar al tenis, hacer un gran 2023 e intentar seguir luchando por todas las cosas por las que he luchado durante toda mi carrera deportiva. No estoy pensando en mi retirada", explicó Rafa Nadal en una entrevista con 'Eurosport'.

El tenista de 36 años, además, lanzó un recado a parte de la prensa: "Creo que vosotros estáis pensando semana tras semana en mi retirada porque así me lo demostráis en cada rueda de prensa pero yo seguiré respondiendo lo mismo cada vez que me preguntéis", concluyó.

Es una realidad que el mejor tenista de todos los tiempos ha pasado por unos últimos meses complicados en los que tuvo que lidiar con una lesión abdominal que le obligó a parar varias semanas tras abandonar Wimbledon en semifinales, y a esto hay que sumarle su reciente paternidad y todo lo que eso conlleva en un profesional del deporte.

Nadal ha perdido 6 de sus últimos 7 partidos oficiales y llega al Open de Australia con poca confianza, algo de dudas y poco ritmo en sus piernas. Aun así, lleva semana y media entrenando día sí y día también contra los mejores del mundo para ponerse a punto de cara a su primer rival en el Grand Slam: Jack Draper. A ver quién es el listo que se atreve a dudar de Rafa Nadal.