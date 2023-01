Las sorprendentes declaraciones de Zverev: "Nadal se retirará después de Roland Garros 2023"

El Open de Australia 2023 arrancará en la madrugada del domingo al lunes (horario peninsular) y en dicho torneo estarán Rafa Nadal y Alexander Zverev, el balear intentará defender el título cosechado aquí el año pasado y el alemán buscará recuperar sensaciones tras la grave lesión que se produjo el pasado mes de junio en Roland Garros.

El germánico se torció el tobillo bruscamente en el partido de semifinales ante Nadal y es del español del que ha hablado recientemente con unas declaraciones que han sorprendido al mundo del tenis: "Rafa Nadal lamentablemente se retirará tras Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós", explicó Alexander en un pronóstico a 'Eurosport'. Además, 'Sasha' señaló al gran favorito para ganar el resto de GS: "Pienso que Nadal todavía tiene la oportunidad de ganar el Roland Garros, y que Novak es favorito para ganar todos los demás".

Las palabras de Zverev, que debutará ante el peruano J. P. Varillas, han llamado mucho la atención teniendo en cuenta la seguridad con las que las pronunció en la charla con 'Eurosport', el tema de la retirada ha sido una constante durante las últimas semanas cada vez que el jugador español perdía un partido. En la United Cup, cayó ante Norrie y De Miñaur, se quejó en rueda de prensa tras la enésima pregunta de un periodista.

"Estás muy, muy interesado en mi jubilación. Por el momento, no es el caso. Cuando llegue este día, te lo haré saber. Pero no sigas con el tema de la retirada porque estoy aquí para seguir jugando al tenis", aseguró el ganador de 22 Grand Slams.

Nadal, por su parte, atendió a los medios antes de su primer partido en Australia ante Jack Draper: "No he venido aquí de paseo, sino a intentarlo. Lo que pasó el año pasado fue una muestra de que si uno se siente bien y va ganando confianza, puede cambiar las cosas y lo que a veces parece imposible deja de serlo. No había entrenado tanto en los últimos 10 años. Mi primer partido es un reto, en cuanto al torneo Djokovic es el gran favorito, si gana y me empata a 22 habrá hecho algo histórico pero no cambiará mi vida", explicó el deportista español.