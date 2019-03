Nadal se impone a Donald Young y se mete en tercera ronda en Wimbledon

El español Rafael Nadal sumó su segunda victoria en Wimbledon este año al vencer al estadounidense Donald Young, por 6-4, 6-2 y 7-5, para colocarse en los dieciseisavos de final.

En su regreso a la pista central, en la que en la segunda ronda del 2015 fue apeado por el alemán Dustin Brown, Nadal cuajó una gran actuación para hacerse con la victoria en dos horas y once minutos. Nadal tiene tomada la medida a Young, jugador de 27 años, 43 del mundo, a quien había ganado ya dos veces, siempre en el Masters 1.000 de Indian Wells, 2008 y 2015, sin ceder un set en ambas ocasiones.

The hunt for a third #Wimbledon title continues…

Rafa Nadal is through to the third round after beating Donald Young 6-4, 6-2, 7-5. pic.twitter.com/8otQQBB27p