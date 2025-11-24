Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Copa Davis

Nadal y Alcaraz, orgullosos de España tras la actuación en la Copa Davis: "¡Semana impresionante!"

Los dos grandes referentes del tenis español felicitaron al equipo por su histórica actuación en Bolonia pese a la derrota ante Italia.

Los jugadores de Espa&ntilde;a en las semifinales de la Copa Davis

Los jugadores de España en las semifinales de la Copa DavisEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

La selección española de tenis cayó este domingo ante Italia en una emocionante final de la Copa Davis 2025 en la que Pablo Carreño y Jaume Munar no pudieron superar a Matteo Berrettini y Flavio Cobolli. Pese a la derrota, el equipo dirigido por David Ferrer se despidió entre elogios y muestras de orgullo por su rendimiento en la Final a 8 de Bolonia.

Y es que España sorprendió al mundo del tenis al alcanzar la final después de quedarse sin su líder, Carlos Alcaraz, antes del inicio del torneo. El conjunto español superó a la República Checa y a Alemania en dos eliminatorias durísimas y se quedó a un paso de conquistar el título, que finalmente fue para Italia, ganadora de su tercera Copa Davis consecutiva.

"¡Enhorabuena a todo el equipo!"

Los dos máximos exponentes del tenis español, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, mostraron en redes sociales su admiración por el desempeño del equipo.

"¡Enhorabuena a todo el equipo! ¡Semana impresionante en la Copa Davis!", escribió Rafa Nadal en la red social X, donde también felicitó en italiano al combinado transalpino por su victoria.

Por su parte, Carlos Alcaraz publicó un mensaje en las stories de Instagram en el que también elogió el trabajo de sus compañeros: "¡Enhorabuena a Italia por otra Davis! ¡Muy orgullosos de los nuestros! ¡Muy grandes!", escribió el murciano, que no pudo estar presente en esta edición por problemas físicos.

Una Copa Davis que deja huella

Pese a no conquistar el título, la actuación de España en Bolonia ha sido una de las más destacadas de los últimos años, consolidando así una generación que ha sabido competir sin su número 1. El mensaje de Nadal y Alcaraz refleja el sentir general del tenis patrio: orgullo, unión y la convicción de que el futuro de la Armada sigue más vivo que nunca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Barcelona - Athletic: Horario, alineaciones oficiales y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Lamine Yamal y Nico Williams, en un partido de LaLiga EA Sports

Publicidad

Deportes

Los tres contendientes al título de Fórmula 1

Las cuentas por el título Mundial de Fórmula 1: ¿qué necesitan Verstappen, Norris y Piastri para ganarlo?

Andrés Iniesta en una imagen de archivo

Andrés Iniesta rescata al equipo ciclista Israel-Premier Tech

Los jugadores de España en las semifinales de la Copa Davis

Nadal y Alcaraz, orgullosos de España tras la actuación en la Copa Davis: "¡Semana impresionante!"

Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025
Tenis

El dardo de Jimmy Connors a Alcaraz: "Puedes ganar mucho dinero, pero luego pierdes en segunda ronda"

El luchador de MMA Isaac Johnson
MMA

Muere el luchador de MMA Isaac Johnson tras colapsar en plena pelea en Chicago

Muere un montañero madrileño de 53 años tras sufrir una caída en el Pirineo aragonés
Senderismo

Muere un montañero madrileño de 53 años tras sufrir una caída en el Pirineo aragonés

La Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida del hombre, desaparecido desde el sábado durante una ascensión en la zona de Villanúa (Huesca).

Italia levanta el trofeo de Copa Davis 2025
Copa Davis 2025

Italia termina con el sueño de España en la Davis y levanta su tercera ensaladera consecutiva

La selección transalpina, sin Sinner ni Musetti, se impone a España por la vía rápida tras las victorias de Berrettini y Cobolli ante Carreño y Munar para levantar la cuarta Davis de su historia y la tercera seguida.

Bellingham se lamenta durante el Elche-Real Madrid

Bellingham evita el bochorno blanco en el Martínez Valero y salva el liderato (2-2)

André Silva, jugador del Elche

El Real Madrid confunde al André Silva del Elche con el hermano fallecido de Diogo Jota: "Lamentamos..."

Fernando Alonso durante el GP de Las Vegas

Fernando Alonso, harto del Aston Martin de 2025: "Lo mejor es que dejaré de conducirlo"

Publicidad