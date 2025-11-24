Nadal y Alcaraz, orgullosos de España tras la actuación en la Copa Davis: "¡Semana impresionante!"

La selección española de tenis cayó este domingo ante Italia en una emocionante final de la Copa Davis 2025 en la que Pablo Carreño y Jaume Munar no pudieron superar a Matteo Berrettini y Flavio Cobolli. Pese a la derrota, el equipo dirigido por David Ferrer se despidió entre elogios y muestras de orgullo por su rendimiento en la Final a 8 de Bolonia.

Y es que España sorprendió al mundo del tenis al alcanzar la final después de quedarse sin su líder, Carlos Alcaraz, antes del inicio del torneo. El conjunto español superó a la República Checa y a Alemania en dos eliminatorias durísimas y se quedó a un paso de conquistar el título, que finalmente fue para Italia, ganadora de su tercera Copa Davis consecutiva.

"¡Enhorabuena a todo el equipo!"

Los dos máximos exponentes del tenis español, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, mostraron en redes sociales su admiración por el desempeño del equipo.

"¡Enhorabuena a todo el equipo! ¡Semana impresionante en la Copa Davis!", escribió Rafa Nadal en la red social X, donde también felicitó en italiano al combinado transalpino por su victoria.

Por su parte, Carlos Alcaraz publicó un mensaje en las stories de Instagram en el que también elogió el trabajo de sus compañeros: "¡Enhorabuena a Italia por otra Davis! ¡Muy orgullosos de los nuestros! ¡Muy grandes!", escribió el murciano, que no pudo estar presente en esta edición por problemas físicos.

Una Copa Davis que deja huella

Pese a no conquistar el título, la actuación de España en Bolonia ha sido una de las más destacadas de los últimos años, consolidando así una generación que ha sabido competir sin su número 1. El mensaje de Nadal y Alcaraz refleja el sentir general del tenis patrio: orgullo, unión y la convicción de que el futuro de la Armada sigue más vivo que nunca.

