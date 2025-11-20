Alcaraz, contra la propuesta de Toni Nadal para revolucionar el tenis: "Sería dar un paso atrás"

Carlos Alcaraz vive el mejor momento de su carrera. Con seis títulos de Grand Slam y la responsabilidad de liderar una nueva generación, el murciano habló en una entrevista con Marca sobre su visión del tenis actual, su relación con Jannik Sinner, sus recuerdos de la Copa Davis y su manera de gestionar la presión.

Djokovic sigue... pero hay una nueva generación

Preguntado sobre si ha llegado el relevo generacional en el tenis tras dominar junto a Sinner los últimos grandes torneos, el número 1 del mundo fue claro: "Bueno, Djokovic sigue jugando. Van pasando los años, pero Djokovic todavía está ahí, es el cuatro del mundo y ha hecho semifinales en todos los Grand Slam. Tiene el nivel y la motivación, porque el físico le da, de seguir compitiendo y de seguir estando al máximo nivel. Sí que es verdad que, los últimos años, tanto Jannik como yo, somos los que hemos estado más ahí, junto a otros. Pero de cabeza nosotros dos. Puede ser que vayamos pasando a otra generación".

Su rivalidad con Sinner, una obsesión

Sobre su rivalidad con el italiano, y las declaraciones de Nicolas Mahut asegurando que Sinner está "obsesionado" con él, el español restó dramatismo: "Yo creo que los dos. Él ha perdido dos o tres partidos los dos últimos años y la gran mayoría han sido conmigo. Jannik tiene que ver y pensar lo que tiene que mejorar para vencer al jugador al que no ha podido vencer más veces. Es lógico y es normal. Yo sí que he perdido con más jugadores, pero mi pensamiento es intentar mejorar y hacer las cosas para que la próxima vez que nos enfrentemos sea mucho mejor jugador".

Con respecto a la última vez que lloró por el tenis, Alcaraz reconoció que fue tras el torneo de Miami: "Fue en Miami, sí en Miami".

El murciano explicó también cómo trabaja el aspecto mental con su psicóloga, Isabel Balaguer: "Cada vez estoy hablando menos. Es una relación en la que Juanqui y Samu hablan mucho con ella para darle instrucciones para que luego en la pista me las puedan dar a mí. Hablo con ella cuando tengo la necesidad de desahogarme y de hablar con alguien. Gracias a Dios, desde Miami no he tenido esa sensación de tener que desahogarme porque ha ido todo muy bien. Y yo, tanto dentro como fuera de la pista, me sentí muy bien".

Sobre la Copa Davis: "Algún día llegará"

Alcaraz recordó su primer contacto con la Copa Davis: "La única vez que pude ver la Copa Davis en vivo fue en Valencia, un España-Alemania. Es la única vez que fui de espectador, con el partido histórico de David (Ferrer) frente a Kohlschreiber. Fue un momento increíble".

Sobre su entrenador, Juan Carlos Ferrero, explicó que ha compartido con él recuerdos del mítico triunfo en el Palau Sant Jordi en 2000: "Alguna vez sí que me ha comentado esa sensación que tuvo, el detrás de cámaras que se dice. Siempre me dice que fue un momento que probablemente lo cambió todo".

Cuestionado sobre si siente que la Copa Davis le debe algo, Alcaraz respondió: "No sé si me debe algo la Copa Davis, pero de lo que estoy seguro es que tarde o temprano llegará el momento. Prefiero que sea más temprano que tarde, pero algún día llegará".

La derrota con Nadal en los dobles de París

Sobre su derrota en Málaga durante la despedida oficial de Nadal, confesó: "Fue muy duro a la vez que triste. Yo di mi punto en el individual, pero también jugué el dobles y me siento responsable de no poder avanzar. Fue un momento muy difícil. Pero fue más duro perder el dobles en los Juegos Olímpicos de París con él que la Copa Davis". Y añadió: "Sí, sin ninguna duda. Estuve muy de bajón después del partido".

"Todavía ni me acerco al Big Three"

Con seis Grand Slams a los 22 años, Alcaraz rechazó cualquier comparación con Nadal, Federer o Djokovic: "Todavía ni me acerco. No estoy ni cerca".

El tenista también habló de su vida fuera de las pistas y del impacto de la fama: "Lo mejor es que te abre muchas puertas a conocer a ídolos, a conocer a gente muy importante, a poder visitar e ir a sitios que nunca podrías ir. Lo malo es que no puedes estar lo tranquilo que te gustaría. Yo soy una persona muy natural y muy cercana y el hecho de dar un paseo lo veo como algo muy normal y no puedo hacerlo sin que te pare alguien, sin que te reconozca alguien, sin que te sientas observado... Creo que es lo peor de la fama".

Sobre su línea personalizada con Nike, confirmó que los planes avanzan: "Estamos trabajando en ello, estamos viendo cómo hacerlo, pero confío en el que el año que viene tengamos algo".

En cuanto al símbolo que podría identificar su marca, descartó incluir las icónicas tres C de su abuelo: "No, eso no ha estado en el plan en ningún momento".

La despedida de Rafa Nadal en París

Alcaraz recordó emocionado el homenaje que Roland Garros tributó a Rafa Nadal: "Se me puso la piel de gallina porque fue un momento muy emocionante a la vez que bonito como él se merecía. Con Roger, con Novak y con Andy. Los vídeos, Roland Garros, la placa. La despedida fue magnífica".

Y confesó que sueña con una retirada similar: "Obviamente sí que me gustaría, porque significará que me lo he merecido durante toda mi carrera. Todo el mundo tiene lo que se merece y Rafa tuvo lo que se merecía".

"No podemos ir en contra de la evolución"

Preguntado por la propuesta de Toni Nadal de reducir el tamaño de las raquetas para ralentizar el juego, respondió: "Sería como ir un paso hacia atrás. El tenis empezó con raquetas de madera, pasó a raquetas de metal, de aluminio y ahora tenemos otro tipo de raquetas que te permiten hacer más efectos. Antes se jugaba más plano, más cortados, sin tanta velocidad. Con el paso de los años, en la época de Rafa ya se jugaba con más velocidad que antes y ahora aún más. No podemos ir en contra de la evolución. Tenemos que estar físicamente preparados para la velocidad en la que se está jugando. Diría que no le compro la idea".

Por último, Alcaraz descartó verse en activo tanto tiempo como Nadal o Djokovic: "No, de momento no me veo. Prefiero ir año a año a ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Y, sobre todo, si tengo la motivación y las ganas. No pienso si voy a llegar a los 33 o a los 38. Voy a cuidarme para que mi carrera sea lo más larga posible".

