Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Ciclismo

Andrés Iniesta rescata al equipo ciclista Israel-Premier Tech

Una empresa del exfutbolista se alía con el fondo hispano-suizo Stoneweg para entrar en el ciclismo profesional de cara al 2026.

Andr&eacute;s Iniesta en una imagen de archivo

Andrés Iniesta en una imagen de archivoEfe

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

La compañía internacional de deportes y entretenimiento NSN (Never Say Never), cuyo cofundador es Andrés Iniesta, junto con Stoneweg, la plataforma de inversión hispano-suiza, se han hecho con el control del equipo Israel-Premier Tech, que pasará a denominarse NSN Cycling Team. Según ha anunciado NSN en un comunicado, el equipo correrá bajo bandera suiza, pero su estructura será totalmente española, con sede entre Barcelona y Girona.

"La adquisición de la licencia representa un compromiso para fortalecer la actual organización deportiva y directiva del equipo, formada por 170 personas, quienes tienen garantizada su participación los próximos tres años en el calendario UCI World Tour: Tour de Francia, Giro de Italia y La Vuelta a España", se asegura en el comunicado.

A principios de mes, Premier Tech, el grupo canadiense que prestaba su nombre al equipo Israel, anunció que retiraba su patrocinio al considerar que era "insostenible" continuar con el mismo por las continuas protestas a raíz del conflicto bélico en Gaza.

Fuerte potencial de crecimiento global

NSN definió al ciclismo como "un deporte con un fuerte potencial de crecimiento global en los próximos años, que representa valores muy alineados con la compañía". "También valoran la oportunidad de fortalecer el panorama del ciclismo profesional y de apoyar a un equipo comprometido con el desarrollo de jóvenes talentos", indicó.

"Gracias a esta operación, NSN refuerza su papel en el ámbito del deporte y el entretenimiento a nivel mundial. Desde su fundación hace siete años, la compañía ha desarrollado proyectos en el mundo del fútbol, la música, la producción audiovisual, el marketing y la gestión de marcas y talentos", destacó la nota de prensa.

"En 2025 ha organizado siete partidos amistosos en diferentes lugares del mundo, entre ellos, los tres encuentros de la gira latinoamericana del Inter Miami o dos Barça Legends-Real Madrid Leyendas en México y El Salvador. Además, NSN cuenta con un equipo en la Segunda División de Dinamarca, el Helsingor FC, con una vertical de representación de jóvenes futbolistas y con una participación mayoritaria en GUAVA, la empresa de bicicletas de gravel", concluía el texto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Muere un montañero madrileño de 53 años tras sufrir una caída en el Pirineo aragonés

Muere un montañero madrileño de 53 años tras sufrir una caída en el Pirineo aragonés

Publicidad

Deportes

Los tres contendientes al título de Fórmula 1

Las cuentas por el título Mundial de Fórmula 1: ¿qué necesitan Verstappen, Norris y Piastri para ganarlo?

Andrés Iniesta en una imagen de archivo

Andrés Iniesta rescata al equipo ciclista Israel-Premier Tech

Los jugadores de España en las semifinales de la Copa Davis

Nadal y Alcaraz, orgullosos de España tras la actuación en la Copa Davis: "¡Semana impresionante!"

Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2025
Tenis

El dardo de Jimmy Connors a Alcaraz: "Puedes ganar mucho dinero, pero luego pierdes en segunda ronda"

El luchador de MMA Isaac Johnson
MMA

Muere el luchador de MMA Isaac Johnson tras colapsar en plena pelea en Chicago

Muere un montañero madrileño de 53 años tras sufrir una caída en el Pirineo aragonés
Senderismo

Muere un montañero madrileño de 53 años tras sufrir una caída en el Pirineo aragonés

La Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida del hombre, desaparecido desde el sábado durante una ascensión en la zona de Villanúa (Huesca).

Italia levanta el trofeo de Copa Davis 2025
Copa Davis 2025

Italia termina con el sueño de España en la Davis y levanta su tercera ensaladera consecutiva

La selección transalpina, sin Sinner ni Musetti, se impone a España por la vía rápida tras las victorias de Berrettini y Cobolli ante Carreño y Munar para levantar la cuarta Davis de su historia y la tercera seguida.

Bellingham se lamenta durante el Elche-Real Madrid

Bellingham evita el bochorno blanco en el Martínez Valero y salva el liderato (2-2)

André Silva, jugador del Elche

El Real Madrid confunde al André Silva del Elche con el hermano fallecido de Diogo Jota: "Lamentamos..."

Fernando Alonso durante el GP de Las Vegas

Fernando Alonso, harto del Aston Martin de 2025: "Lo mejor es que dejaré de conducirlo"

Publicidad