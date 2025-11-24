Andrés Iniesta rescata al equipo ciclista Israel-Premier Tech

La compañía internacional de deportes y entretenimiento NSN (Never Say Never), cuyo cofundador es Andrés Iniesta, junto con Stoneweg, la plataforma de inversión hispano-suiza, se han hecho con el control del equipo Israel-Premier Tech, que pasará a denominarse NSN Cycling Team. Según ha anunciado NSN en un comunicado, el equipo correrá bajo bandera suiza, pero su estructura será totalmente española, con sede entre Barcelona y Girona.

"La adquisición de la licencia representa un compromiso para fortalecer la actual organización deportiva y directiva del equipo, formada por 170 personas, quienes tienen garantizada su participación los próximos tres años en el calendario UCI World Tour: Tour de Francia, Giro de Italia y La Vuelta a España", se asegura en el comunicado.

A principios de mes, Premier Tech, el grupo canadiense que prestaba su nombre al equipo Israel, anunció que retiraba su patrocinio al considerar que era "insostenible" continuar con el mismo por las continuas protestas a raíz del conflicto bélico en Gaza.

Fuerte potencial de crecimiento global

NSN definió al ciclismo como "un deporte con un fuerte potencial de crecimiento global en los próximos años, que representa valores muy alineados con la compañía". "También valoran la oportunidad de fortalecer el panorama del ciclismo profesional y de apoyar a un equipo comprometido con el desarrollo de jóvenes talentos", indicó.

"Gracias a esta operación, NSN refuerza su papel en el ámbito del deporte y el entretenimiento a nivel mundial. Desde su fundación hace siete años, la compañía ha desarrollado proyectos en el mundo del fútbol, la música, la producción audiovisual, el marketing y la gestión de marcas y talentos", destacó la nota de prensa.

"En 2025 ha organizado siete partidos amistosos en diferentes lugares del mundo, entre ellos, los tres encuentros de la gira latinoamericana del Inter Miami o dos Barça Legends-Real Madrid Leyendas en México y El Salvador. Además, NSN cuenta con un equipo en la Segunda División de Dinamarca, el Helsingor FC, con una vertical de representación de jóvenes futbolistas y con una participación mayoritaria en GUAVA, la empresa de bicicletas de gravel", concluía el texto.

