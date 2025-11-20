Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Copa Davis

La foto de Alcaraz con la que alucina todo el mundo: "El típico hule y detrás el trofeo de Wimbledon... ¡Este tío es histórico!"

Carlos Alcaraz ha publicado una fotografía en la que se le ve en el salón de casa viendo el partido de Copa Davis de España y las redes se han quedado en shock con los detalles de esa foto.

La foto de Alcaraz animando a Espa&ntilde;a durante la Copa Davis

La foto de Alcaraz animando a España durante la Copa Davis@carlosalcaraz

Publicidad

Carlos Alcaraz, que no pudo disputar la Copa Davis por un edema en el isquiotibial de su muslo derecho, ha vivido como muchos españoles la remontada del equipo español ante República Checa. El murciano ha colgado una fotografía en sus redes sociales en las que se le ve en el salón de casa viendo el partido de dobles entre Marcel Granollers y Pedro Martínez ante los checos Tomas Machac y Jakub Mensik. La pareja española se impuso en un partido de infarto (7-6 (8) y 7-6 (8)) para meterse en semifinales.

El tenista murciano, número del mundo, lo celebró desde Murcia con una fotografía que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que en la misma se puede ver el típico mantel de hule sobre una mesa y los trofeos del US Open y Wimbledon sobre un mueble. Tampoco han pasado desapercibidas las típicas sillas plegables tan comunes en muchas casas en España. Como era de esperar los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar, subrayando todos los detalles de una imagen que muestra la humildad de Carlos Alcaraz pese a ser el número del mundo, haber ganado seis grand slam y haberse embolsado decenas de millones de dólares en su todavía corta carrera como tenista profesional.

"Carlos tiene, como si nada, algunos de los trofeos más históricos del deporte amontonados en su sala de estar", señalaba un usuario junto a dos emojis de carcajadas.

"El salón típico español con sillas apiladas y el mantel de hule, y encima de la tele los trofeos puestos, este tío es histórico", afirmaba otro usuario.

"Carlos exhibiendo con toda naturalidad sus trofeos del US Open y Wimbledon en su habitación. Los guardaba como si fueran trofeos de un club local. ¡Un tipo muy tranquilo!", alucinaba otro internauta.

"El típico hule habido en toda casa española y detrás trofeo de Wimbledon. Imagina no quererte" o "Lo de que tenga los trofeos encima de los muebles como el que tiene las orlas del colegio me tiene llorando", aseguraban dos personas.

"No tendré los mismos títulos que @carlosalcaraz pero sí el mismo mantel", bromeaba un usuario, mientras que otra persona apuntaba que "El mantel de hule y la mesa camilla, patrimonio de la humanidad"

"Lo de poner un trofeo del US Open y otro de Wimbledon en lo alto del mueble como si fuera un jarrón del leroy merlín que es Carlos", se preguntaba un usuario con bastante humor.

"No hay casa española que se precie que no tenga su mantel de hule. Grande Carlitos, eres un crack!", sentenciaba otro usuario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Mundial 2026 ya tiene a 42 de sus 48 selecciones clasificadas: los posibles rivales de España en los bombos

Los jugadores de la selección española tras el duelo ante Turquía

Publicidad

Deportes

Islam Makhachev celebra su victoria ante Jack Della Maddalena en el Madison Square Garden

Islam Makhachev destrona a Ilia Topuria en la UFC tras su victoria ante Jack Della Maddalena

La foto de Alcaraz animando a España durante la Copa Davis

La foto de Alcaraz con la que alucina todo el mundo: "El típico hule y detrás el trofeo de Wimbledon... ¡Este tío es histórico!"

Carlos Alcaraz animando a España desde su casa

Carlos Alcaraz, uno más animando a España en la Copa Davis: "VAMOOOOOOOS!!!!"

Peter Salzmann volando con su invento
Hombres pájaro

El histórico e inédito vuelo de Peter Salzmann en El Hierro: "Nos acerca mucho más a mi sueño de volar sin límites"

Kynlee Heiman logra un récord Guinness con tan solo ocho años
Gimnasia

Soñó estar en el libro Guinness con un reto en gimnasia: Kynlee Heiman, con ocho años, ha hecho realidad ese sueño

Marcel Granollers y Pedro Martínez celebran la victoria en el dobles en Bolonia ante República Checa
Copa Davis 2025

España remonta ante República Checa y se mete en las semifinales de la Copa Davis

Marcel Granollers y Pedro Martínez superan a la pareja formada por Mensik y Machac (7-6 y 7-6) para meter a España en las semifinales de la Coap Davis del próximo sábado en Bolonia. Alemania o Argentina, el rival del equipo español en semifinales.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de la repesca para el Mundial de 2026
Mundial 2026

Todos los emparejamientos de la repesca del Mundial 2026: Italia se medirá a Irlanda del Norte

Así quedan los ocho emparejamientos de la repesca europea y las dos del resto del mundo para clasificarse para el Mundial 2026.

El reloj y los dos anillos olvidados

La Policía recupera un reloj y dos anillos de 150.000 euros perdidos por un futbolista de Turquía en La Cartuja

Fernando Alonso atiende a la prensa en Las Vegas

Fernando Alonso manda un mensaje optimista de cara a 2026

El ex snowboarder Ryan Wedding

El snowboarder olímpico Ryan Wedding, comparado con El Chapo y Pablo Escobar: le acusan de ordenar un asesinato

Publicidad