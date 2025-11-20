La foto de Alcaraz con la que alucina todo el mundo: "El típico hule y detrás el trofeo de Wimbledon... ¡Este tío es histórico!"

Carlos Alcaraz, que no pudo disputar la Copa Davis por un edema en el isquiotibial de su muslo derecho, ha vivido como muchos españoles la remontada del equipo español ante República Checa. El murciano ha colgado una fotografía en sus redes sociales en las que se le ve en el salón de casa viendo el partido de dobles entre Marcel Granollers y Pedro Martínez ante los checos Tomas Machac y Jakub Mensik. La pareja española se impuso en un partido de infarto (7-6 (8) y 7-6 (8)) para meterse en semifinales.

El tenista murciano, número del mundo, lo celebró desde Murcia con una fotografía que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que en la misma se puede ver el típico mantel de hule sobre una mesa y los trofeos del US Open y Wimbledon sobre un mueble. Tampoco han pasado desapercibidas las típicas sillas plegables tan comunes en muchas casas en España. Como era de esperar los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar, subrayando todos los detalles de una imagen que muestra la humildad de Carlos Alcaraz pese a ser el número del mundo, haber ganado seis grand slam y haberse embolsado decenas de millones de dólares en su todavía corta carrera como tenista profesional.

"Carlos tiene, como si nada, algunos de los trofeos más históricos del deporte amontonados en su sala de estar", señalaba un usuario junto a dos emojis de carcajadas.

"El salón típico español con sillas apiladas y el mantel de hule, y encima de la tele los trofeos puestos, este tío es histórico", afirmaba otro usuario.

"Carlos exhibiendo con toda naturalidad sus trofeos del US Open y Wimbledon en su habitación. Los guardaba como si fueran trofeos de un club local. ¡Un tipo muy tranquilo!", alucinaba otro internauta.

"El típico hule habido en toda casa española y detrás trofeo de Wimbledon. Imagina no quererte" o "Lo de que tenga los trofeos encima de los muebles como el que tiene las orlas del colegio me tiene llorando", aseguraban dos personas.

"No tendré los mismos títulos que @carlosalcaraz pero sí el mismo mantel", bromeaba un usuario, mientras que otra persona apuntaba que "El mantel de hule y la mesa camilla, patrimonio de la humanidad"

"Lo de poner un trofeo del US Open y otro de Wimbledon en lo alto del mueble como si fuera un jarrón del leroy merlín que es Carlos", se preguntaba un usuario con bastante humor.

"No hay casa española que se precie que no tenga su mantel de hule. Grande Carlitos, eres un crack!", sentenciaba otro usuario.