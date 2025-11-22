La Armada Española sigue haciendo historia y jugará ante Italia por ganar su séptima Copa Davis

La Armada Española, sin Carlos Alcaraz ni Alejandro Davidovich, pero guiada por unos excelsos jugadores de la hasta ahora considerada 'segunda línea', ha firmado la que ya es una histórica clasificación a la final de la Copa Davis tras imponerse a Alemania en unas semifinales de infarto (2-1). Granollers y Pedro Martínez dieron el punto decisivo en la modalidad de dobles al doblegar a Krawietz y Puetz (6-2, 3-6 y 6-3).

Una final histórica

Fue Pablo Carreño (89 ATP) el que sumó la primera victoria tras vencer al cañonero Jan Lennard Struff (84º) por 6-4 y 7-6 (8) en un tie-break final que el asturiano llegó a perder por 1-6. Después, Jaume Munar luchó hasta la extenuación pero cayó en otros dos desempates ante el número 1 alemán, Alexander Zverev; y ya en el punto definitivo se impusieron Marcel Granollers y Pedro Martínez, la nueva pareja de moda en el tenis español, ante Krawietz y Puetz. El catalán, uno de los mejores doblistas del siglo y campeón de dos Grand Slams en 2025, lideró la pareja ayudado de un soberbio Pedro Martínez, quien ha demostrado con creces su habilidad en esta modalidad. En la eliminatoria de cuartos ante República Checa también dieron el punto decisivo.

Este domingo, ante Italia a por la séptima ensaladera

Los españoles jugarán este domingo por ganar la séptima ensaladera de su historia, y lo harán ante la campeona de las dos últimas ediciones, Italia, aunque esta vez no estará Jannik Sinner. España disputará de esta manera la 11º final en esta competición (1965, 1967, 2000, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2019).

Pablo Carreño, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers, capitaneados por David Ferrer y con las enormes ausencias de Alcaraz y Davidovich, están a solo un paso de la que podría ser la Copa Davis más inesperada y espectacular de su historia. Pedro y Marcel, además, son ya el gran descubrimiento de esta edición. Seis años hacía que España no jugaba la final.

