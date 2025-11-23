Italia termina con el sueño de España en la Davis y levanta su tercera ensaladera consecutiva

La selección italiana de tenis se ha coronado campeona de la Copa Davis 2025 tras doblegar a la Armada Española con las victorias en individuales de Berrettini sobre Carreño y Cobolli ante Munar. El equipo capitaneado por David Ferrer se queda a las puertas de la séptima ensaladera y pierde su quinta final de la historia, ronda que no pisaba desde 2019. Alcaraz y Davidovich terminaron echándose de menos. Italia, por su parte, levanta la cuarta Davis de su historia y la tercera consecutiva sin haber cedido un solo partido en toda la fase final.

Tercera seguida de Italia, que no perdió un solo partido

Esta vez, a diferencia de la eliminatoria de semifinales, Carreño claudicó ante un gran Berrettini, quien dominó con su saque (13 aces, 82% ganados con primer saque y 70% con el segundo) y que no afrontó ni una sola bola de break en contra. El asturiano intentó provocar los errores del italiano, pero lejos de cometerlos estuvo brillante en ataque (21 winners por ocho de Pablo) y además sumó cuatro errores no forzados menos que su rival.

El último milagro fue imposible

Le tocaba así el turno a Jaume Munar, que salvó los papeles ante la República Checa y venía de caer en dos tie-breaks ante Zverev. El mallorquín firmó un primer set simplemente sublime (6-1), donde salvó cinco bolas de breaks y endosó dos roturas a Cobolli. Igual de bien empezó el segundo parcial (break arriba), pero poco tardó en llegar la reacción del italiano y de la grada, que jaleaba los pocos errores de Jaume y los ganadores de su jugador, que iba entrando en calor poco a poco. Entre medias y con bola de rotura en contra del español se paró el partido nueve minutos por la atención sanitaria a un aficionado. El set terminó yéndose al tie-break y aquí se impuso por 7-5 el transalpino en 1h30 de juego. En el tercero y definitivo, la inercia y la valentía de Flavio se impuso a la defensa del español, que se fue diluyendo poco a poco y al que le faltó acierto en los primeros saques y algo más de agresividad.

El histórico camino de España hacia la final

A pesar de que no se levantó el título, el camino hacia la final ha dejado una impronta y un ejemplo de supervivencia, trabajo en equipo y fe ante las adversidades. El primer paso lo dio ante Suiza en 1º ronda, eliminatoria que venció sin mayores problemas por 3-1. Esto fue en febrero, pues seis meses después, ante Dinamarca en segunda ronda (octavos de final), llegó a estar 0-2 en el global de la eliminatoria y en el partido de dobles perdió el primer set por 6-1, pero Munar y Martínez reaccionaron a tiempo (6-3 y 6-2). Después, el propio Pedro doblegó a Holger Rune y Carreño hizo lo propio para sellar el pase venciendo al joven Moller.

Ya en la fase final en Bolonia, la primera toma de contacto ante República Checa comenzó torcida, Carreño perdió ante un gran Mensik, pero al rescate volvió a llegar Munar para deshacerse de Lehecka y ya en los dobles Pedro Martínez y Marcel Granollers firmaron el pase a semifinales en dos competidísimos tie-breaks, 7-6 (8) y 7-6 (8).

En el penúltimo escalón esperaba la Alemania de Zverev, que igualó la serie venciendo a Munar en dos desempates tras la victoria de Carreño ante Struff, y, de nuevo, la 'pareja de moda en España' superó a los también especialistas Krawietz y Puetz en tres sets (6-2, 3-6 y 6-3).

En 2026, España será favorita sí o sí

España perdió este domingo la quinta final de Copa Davis de su historia: 1965, 1967, 2003, 2012 y 2025, pero en 2026 será, sin lugar a dudas, una de las grandes favoritas, sobre todo si finalmente Alcaraz está listo para competir al más alto nivel y el mejor Davidovich también se sube al barco sea cual sea su papel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.