España - Italia: Horario, formato, partidos y dónde ver la final de la Copa Davis 2025

Alcaraz y Sinner dominan el circuito profesional de tenis, y sus respectivos países, España e Italia, tampoco se quedan atrás en la competición por equipos más importante de la historia del tenis: la Copa Davis. Y eso que ninguno de ellos ha participado en la edición de 2025, donde ambos países se enfrentarán en la gran final de este domingo en busca de la ansiada ensaladera.

'La Davis del pueblo'

El complejo deportivo Bologna Fiere acogerá la lucha por el título entre las dos mejores selecciones de la Fase Final de la Copa Davis. España eliminó a República Checa en cuartos y a Alemania en semifinales, teniendo que llegar en ambas al partido de dobles definitivo que Marcel Granollers y Pedro Martínez se encargaron de ganar. La Armada capitaneada por David Ferrer jugará así la undécima final de su historia y la primera desde 2019, último título en el que Roberto Bautista, Rafa Nadal y también Granollers tuvieron un papel capital. El equipo español sueña con levantar este domingo su séptima ensaladera. Y todo esto sin Carlos Alcaraz ni Alejandro Davidovich, los dos tenistas con mejor ranking del tenis nacional.

Pablo Carreño, Jaume Munar, Marcel Granollers y Pedro Martínez, las estrellas que han hecho soñar a España de nuevo. El ejemplo perfecto de que el espíritu de equipo siempre está por encima de las individualidades. España ha ganado seis de las diez finales disputadas (60%).

Italia, a por su tercera Davis consecutiva

Italia, por su parte, es la campeona de las ediciones de 2023 y 2024, pero este año no cuenta con Jannik Sinner, una pérdida irreparable pero que no le ha impedido llegar a la tercera final consecutiva en la que ya es la mejor época de su historia. Buscan coronarse por cuarta vez en su historia después de deshacerse de Austria y Bélgica por la vía rápida (2-0 y 2-0). Es sin duda y hasta que España diga lo contrario, la mejor selección de los últimos años.

La selección transalpina cuenta con un equipo demoledor y muy completo: en individuales compiten Berrettini, Sonego y Cobolli, mientras que en la modalidad de dobles están Vavassori y Bolelli, la séptima mejor pareja del ranking ATP en este 2025.

Italia domina 6-5 el enfrentamiento global

Será además el decimocuarto enfrentamiento entre ambos países en la Davis, y hasta hoy es Italia la que manda con siete victorias por seis de España, que venció por última vez en el también último duelo de 2006, perteneciente a los octavos de final, una eliminatoria que disputaron Tommy Robredo, Rafa Nadal, Fernando Verdasco y precisamente David Ferrer, ahora capitán del equipo.

Horario, formato y posibles enfrentamientos en la final de la Copa Davis

La final de la Copa Davis 2025 se disputará este domingo 23 de noviembre a partir de las 15h (horario peninsular) en el Bologna Fiere (pista indoor) y se jugará al mejor de tres (hay que ganar dos partidos). Primero habrá dos partidos individuales y en el caso de empate llegará el encuentro de dobles para decidir al campeón.

A falta de confirmación oficial por parte de David Ferrer, estos podrían ser los tres partidos de la final:

1º Pablo Carreño - Matteo Berrettini

2º Jaume Munar - Flavio Cobolli

3º Marcel Granollers/Pedro Martínez vs Andrea Vavassori y Simone Bolelli

Podrás seguir la última hora de la final de la Copa Davis aquí, en la web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.