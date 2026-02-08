Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente mortal

Muere Pierre Wolnik, bicampeón del mundo de vuelo libre, a los 37 años tras no abrirse su paracaídas

El francés saltó del helicóptero pero su traje aéreo no se abrió. Ha sucedido en el Mont Blanc.

Salto de paraca&iacute;das

Salto de paracaídasPixabay

Pierre Wolnik, dos veces campeón del mundo de vuelo libre, ha fallecido este pasado sábado después de saltar desde el helicóptero y que su paracaídas no se abriera.

El paracaídas de Wolnik no se abrió

El deportista francés de 37 años perdió la vida en el Mont Blanc, en Alta Saboya (Francia) al no abrirse el paracaídas que portaba. Wolnik llevaba un 'wingsuit' o traje aéreo, el cual se debió quedar bloqueado y no se activó cuando el bicampeón del mundo de vuelo libre quiso hacer uso de él, tal y como ha informado el medio 'TF1'.

El francés impactó fuertemente contra el suelo del municipio de Bossons, lugar al que se desplazaron rápidamente los servicios de emergencia para confirmar el fallecimiento del deportista, por el que no pudieron hacer absolutamente nada para salvarle la vida. De momento se han iniciado las investigaciones para esclarecer la causa por la que el traje aéreo no se abrió cuando debía.

Dos veces campeón del mundo de vuelo libre

Por otra parte, Wolnik fue campeón del mundo de vuelo libre en 2022 y 2024 y formaba parte del equipo francés para el Mundial de 2026. Wolnik tenía más de 5.000 seguidores en Instagram y solía publicar vídeos entrenando en el túnel de aire y otros ejercicios al aire libre.

