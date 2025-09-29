Masters 1.000 Shanghái: Rivales de Carlos Alcaraz, cuadro principal y fechas

Las principales raquetas del mundo, que en estos días se han repartido entre los ATP500 de Tokio y Beijing, se volverán a reunir a partir del 1 de octubre en Shanghái con la disputa del ATP1000 en la ciudad china. Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo y que ya ha alcanzado la final en Tokio, está en el cuadro principal del Masters 1.000 Shanghái como principal cabeza de serie y en la parte alta del cuadro.

El murciano, que regresó al primer puesto del ranking tras su victoria ante Sinner en la final del US Open, no tendrá que jugar la primera ronda y debutará en segunda ronda contra el ganador del Tien - Kecmanovic. Por el lado de Alcaraz aparecen tenistas como Alexander Zverev (3), Alex de Miñaur (7), Karen Khachanov (9) o Lorenzo Musetti (8).

Jannik Sinner (2), Novak Djokovic (4), Taylor Fritz (5) y Ben Shelton (6) han quedado encuadrados en la parte baja del cuadro principal del Masters 1.000 de Shanghái, por lo que Alcaraz solo podrían cruzarse con ellos en una hipotética final.

El posible camino de Carlos Alcaraz en Shanghái

Como ya hemos adelantado, Carlos Alcaraz debutará ante el ganador del Learner Tien - Miomir Kecmanovic. En tercera ronda, el murciano se podría cruzar Cameron Norrie (30), mientras que en unos hipotéticos octavos de final podría haber un duelo con Alejandro Davidovich o Daniil Medvedev.

Alex De Miñaur podría ser el rival de Carlos Alcaraz en cuartos de final; mientras que en semifinales podría jugar ante Alexander Zverev y Lorenzo Musetti.

Si logra alcanzar la final, Alcaraz podría encontrase en el partido por el título con Sinner, Djokovic o Taylor Fritz.

El posible camino de Jannik Sinner en Shanghái

Jannik Sinner, número 2 del mundo, debutará en el Masters 1.000 de Shanghái ante Altmaier o un jugador de la previa. La proyección para el tenista de San Cándido dibuja una tercera ronda ante Griekspoor o Brooksby, unos octavos de final ante Bublik o Machac; y unos cuartos de final frente a Fritz o Rune.

En semifinales, el jugador italiano podría medirse a Novak Djokovic, Ben Shelton o Casper Ruud. Sinner solo se cruzaría con Carlos Alcaraz o Alexander Zverev en la final de Shanghái.

El posible camino de Alexander Zverev en Shanghái

Alexander Zverer, número 3 de la ATP, va por el lado de Carlos Alcaraz y su debut en Shanghái sería ante Navone o un jugador de la previa. Alex Michelsen podría cruzarse en el camino del jugador de Hamburgo en tercera ronda; mientras que en octavos de final podría jugar ante Lehecka o Shapovalov.

Musetti, Aliassime o Mensik aparecen como posibles rivales de Zverev en cuartos de final. En las semifinales, el alemán se las vería con Carlos Alcaraz o Alex de Miñaur. Si el germano logra llegar a la final, podría medirse a Sinner, Djokovic o Taylor Fritz.

El posible camino de Novak Djokovic en Shanghái

Novak Djokovic, ganador en cuatro ocasiones en Shanghñai (2012, 2013, 2015 y 2018), debutará ante el ganador del Marin Cilic - Moutet. El ganador de 24 grand slam se vería en tercera ronda con Tiafoe o Sonego; mientras que en octavos de final se podría medir a Rublev o Cobolli.

En unos hipotéticos cuartos de final, Djokovic podría jugar ante Shelton, Ruud o Cerundolo, mientras que en semifinales se podría enfrentar a Jannik Sinner, Ben Shelton o Taylor Fritz. De llegar a la final, Djokovic podría verse las caras con Alcaraz, Zverev o Alex de Miñaur.

Fechas del Masters 1.000 Shanghái 2025

El Masters 1.000 de Shanghái 2025 se jugará del 1 al 12 de octubre en el Qizhong Forest Sports City Arena, en Shanghái (China). Carlos Alcaraz y el resto de favoritos, exentos de la primera ronda, debutarán entre el viernes 3 y el sábado 4 de octubre.

Las semifinales están fijadas para el sábado 11 de octubre y la final para el domingo 12. Toda la información sobre el torneo y los partidos de Carlos Alcaraz se podrán seguir en la página web de Antena 3 Deportes.

Cuadro principal del Masters Shanghái 2025

