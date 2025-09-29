Muere Raúl Ramírez, portero de 19 años del Colindres, después de sufrir un golpe en pleno partido

El mundo del fútbol amateur ha vivido otro trágico episodio tras conocerse la muerte de Raúl Ramírez, portero de 19 años del Colindres, equipo de Tercera Federación, después de sufrir un golpe fortuito en pleno partido este fin de semana.

Raúl sufrió una parada cardiorrespiratoria tras un golpe fortuito

El guardameta del conjunto cántabro se vio involucrado en un golpe fortuito tras el primer gol del partido y entró en parada cardiorrespiratoria. Durante el traslado de los servicios médicos al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria) sufrió otra parada en la ambulancia. Raúl pasó todo el domingo ingresado en la UCI pero no pudo superar la gravedad de la lesión y ha terminado perdiendo la vida este lunes. La tragedia tuvo lugar este pasado sábado en el partido que enfrentaba al CD Revilla y al CD Colindres, perteneciente a la jornada 4 del Grupo III de Tercera Federación, el cual terminó suspendiéndose debido a este incidente.

Murió horas después en el hospital

"Desde el Club Deportivo Colindres queremos mandar mucha fuerza a nuestro portero Raúl Ramírez y toda su familia. Durante el partido de ayer frente al Revilla sufrió un golpe por el cual se encuentra hospitalizado en Valdecilla. Toda la familia del CD Colindres y la E.M.F de Colindres está contigo campeón", escribió este pasado domingo el Colindres cuando su portero todavía seguía ingresado en el hospital.

Comunicado de la Federación Cántabra: "Decretamos tres días de luto..."

La RFCF también ha llorado la muerte del joven jugador: "La Real Federación Cántabra de Fútbol lamenta comunicar que el guardameta del C.D. Colindres Raúl Ramírez se encuentra en estado de muerte cerebral después del choque fortuito sufrido en el encuentro del pasado sábado. En medio de este momento tan doloroso, y por deseo expreso de su familia, la misma ha tomado la decisión de donar sus órganos para que se beneficien otras personas.

El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto, con apenas 19 años de edad. La RFCF decreta tres días de luto y guardará un minuto de silencio en su memoria en todos los partidos de la próxima jornada".

Por otra parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, lamentó el fallecimiento de Raúl: "Un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro. Todo mi cariño y el de Cantabria para su familia, sus amigos y para toda la familia del fútbol cántabro". También se ha pronunciado el Real Madrid: "El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero de 19 años del C. D. Colindres. Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz".

Ante la trascendencia de la noticia, decenas de clubes españoles han querido lamentar el fallecimiento, entre ellos uno de los equipos en los que se formó el guardameta, el CD Laredo. También el Numancia: "Una terrible pérdida y una dolorosa noticia. Nuestro pésame a la familia del Colindres y a los familiares y amigos más cercanos", el Sestao, Gimnástica de Torrelavega, Perines, Selaya, Naval...

