Garbiñe Muguruza anuncia que está embarazada: "Familia"

La extenista española, retirada y ganadora de dos Grand Slams, espera a su primer hijo con Arthur Borges.

Garbi&ntilde;e Muguruza posa con su marido Arthur Borges

Garbiñe Muguruza posa con su marido Arthur BorgesGetty

La extenista española Garbiñe Muguruza ha anunciado este domingo que está esperando su primer hijo después de publicar en sus redes sociales varias imágenes, una de ellas embarazada, otra con su marido y la última junto a su perro.

"Familia"

En la publicación también ha escrito el comentario "Familia", algo que ha generado miles de comentarios y muchos de ellos de excompañeras de profesión como Aryna Sabalenka, Caroline García, Carla Suárez Navarro, Johanna Konta... También personalidades como Ona Carbonell, Martina Klein y la exjugadora y ahora entrenadora de Andreeva, Conchita Martínez.

Siempre quiso formar una familia

Muguruza espera así su primer hijo junto a su marido Arthur Borges, con el que, según explicó en una entrevista con 'Espejo Público' en mayo de 2024, quería formar una familia: "Ahora quiero estabilidad, normalidad, formar una familia, tener un perro...", dijo entonces, parece que Garbiñe ya tiene casi todas...

A su marido, Arthur Borges, le conoció en Estados Unidos: "Fue en Central Park (Nueva York), un flechazo mutuo, él era tímido y yo tuve que sacar las garras, fue duro que se adaptara a mi vida pero siempre me ha acompañado a todo", dijo Garbiñe.

Se retiró en 2024

La hispanovenezolana de 'solo' 31 años se retiró en 2024 después de conquistar la cima del tenis femenino alcanzando el nº1 en septiembre de 2017 y ganando dos Grand Slams: Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, además de la final del Open de Australia 2020 y otros ocho títulos WTA, entre ellos el torneo de la WTA Finals de 2021 y otros tres WTA 1.000 (Dubái, Cincinnati y Pekín).

